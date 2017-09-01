5. sınıflarda yabancı dilde hazırlık başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl ortaokul 5. sınıfları ‘yabancı dil hazırlık sınıfına’ dönüştürüyor. Yabancı dil yeterliliğinin istenilen düzeye getirilememesi nedeniyle hazırlık sınıfı uygulaması eğitimciler tarafından ‘devrim’ olarak nitelendirilirken, bakanlığın yol haritası da nihai şeklini aldı. Uygulama, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminin başlayacağı 18 Eylül’de ilk ders zilinin çalmasıyla başlayacak.

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

Â Bakanlık, öğrencilerin en az bir yabancı dili yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek şekilde iyi derecede öğrenmesini sağlamak üzere yeni eğitim yöntemleri ve müfredatta düzenlemeler yaptı. Yabancı dil eğitiminin etkililiğini ve verimliliğini artırmak amacıyla yaşanan sorunlar ve çözümleriyle ilgili geniş kapsamlı çalıştaylar yapıldı. ‘Yabancı Dil Eğitiminde Yol Haritası Çalıştayı’ ile başlatılan çalışmalara öğretmenler, yöneticiler, öğrenciler, velililer, akademisyenler, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra ulusal ve uluslararası yayınevleri de katıldı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde akademisyenler ile Bakanlık personelinden oluşan ‘Özel İhtisas Komisyonu’ kuruldu.

621 OKULDA 110 BİN ÖĞRENCİ

Uygulama bu yıl İngilizce öğretmeni açığı nedeniyle pilot olarak başlayacak. Hazırlık sınıfı uygulaması başarılı olursa gelecek yıl Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. Pilot uygulama için 81 ilin valiliğinden gelen talebe göre toplamda Türkiye genelinde 621 okul ve yaklaşık 110 bin 5. sınıf öğrencisi bu yıl ilk kez hazırlık okuyacak. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıflarında eğitim gören öğrenciler, hazırlanan yeni müfredatla karşılacak. Müfredatta ünite sayısı artırılan İngilizce öğretimi kapsamında, Türkçe eğitim de verilecek.

Yabancı dil (İngilizce) dersinin içeriği öğrencilerin iletişimsel dil becerilerini geliştirecek nitelikte hazırlandı ve dilbilgisi öğretimi üzerine kurgulandı. Programın sonunda öğrencilerin yabancı dil düzeylerinin ‘A1’ seviyesinden ‘B1’ seviyesine ulaştırılması hedefleniyor.

Okuma kitapları zorunlu

Programın uygulamaya yönelik getirdiği en önemli yenilik, okuma kitaplarının zorunlu tutulması olacak. Binlerce öğrenci zorunlu tutulan İngilizce okuma kitapları sayesinde hem okuma alışkanlığı kazanacak hem de akıcı İngilizce konuşacak.

Derslerin içeriği üzerine de yoğun mesai harcayan bakanlık, konuların işlenmesini eğlenceli hale getirdi. Buna göre, özellikle güncel konulardan ve örneklerden yola çıkılarak öğrencinin derse katılımı en üst seviyeye çıkarılacak.

Haftada 15 ders saati

İngilizce hazırlık uygulamasında ders saati sayısı da belli oldu. Buna göre, söz konusu program haftada ortalama 15 ders saati üzerinde hazırlandı. Bakanlık, ders saati değişimine bağlı olarak esnek uygulamaya da imkan verecek.

Öğrencilerin ilgisini çekecek hayatın içinden konular, oyunlarla, ilgi çekici ve eğlenceli bir içerikle sunulacak. Diyalog ağırlıklı işlenecek derslerde, öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri için çeşitli etkinlikler yapılacak.