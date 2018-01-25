5 sektörde 43 ürüne yeni teşvikler geliyor

Sanayide ithalat bağımlılığını azaltmak ve rekabet gücünü artıracak programların hayata geçirilmesi amacıyla beş bakanın katılımıyla Yerlileştirme Yürütme Kurulu oluşturuldu.

Bu amaçla dün Resmi Gazete’de Başbakan Binali Yıldırım’ın imzaladığı genelge yayınlandı. 56 milyar dolar düzeyinde olan dış ticaret açığının kapatılması ve sanayi üretiminin ithal ara malı ihtiyacının yerlileştirilmesi çalışmalarını yürütecek olan kurulda, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı başkanlığında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ekonomi Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Kalkınma Bakanı ve Maliye Bakanı yer alacak.

BAKAN ÖZLÜ: REFERANS ÜLKELERİ İNCELEDİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’nin imalat sanayinin uluslararası düzeyde rekabet edebilmesi ve sürdürülebilir bir üretim yapısının oluşturulabilmesi için kullanılan girdilerin ithal edilmesi yerine yurt içinde üretilmesi amacıyla yeni bir yol haritası belirlediklerini söyledi. Özlü, “İthal sanayi ürünlerinin yerlileştirilmesi ve başarılı bir sanayi atılımı için öncelikle odak sektör belirlenmesi üzerinde çalışılmıştır. İlk aşamada ekonomisi tabii kaynak ağırlıklı olmayan ve geçmişte orta gelir tuzağını başarıyla aşmış, Güney Kore, İtalya, İspanya, Avusturya, Belçika, Finlandiya, Polonya, İsrail ve Çek Cumhuriyeti, referans ülkeler olarak kabul edilmiştir” dedi.

Bu ülkelerin tecrübelerini değerlendirerek, imalat sanayi katma değerini 10 yılda iki katına çıkaracak 5 odak sektör belirlediklerini anlatan Özlü, “Bu sektörlür, kimya ve ilaç sanayi, gıda sanayi, yarı iletken elektronik ürünler, makine ve teçhizat, motorlu kara taşıtları olarak belirlenmiştir” açıklamasını yaptı.

BİLİŞİM VE YAZILIM DA DAHİL EDİLDİ

Sanayi 4.0 kapsamında stratejik önem taşıyan ve diğer odak sektörlerle yatay ilişki içerisinde olan bilişim ve yazılım sanayiinin de odak sektörler kategorisine dahil edildiğini ifade eden Özlü, Hürriyet’e şunları söyledi:

“Söz konusu çalışma akabinde, yerlileştirme çalışmalarına temel teşkil etmesi amacıyla, imalat sanayimizin 104,8 milyar dolarlık ara malı ithalatını oluşturan 2 bin 768 adet ürün grubu, teknoloji düzeyine göre filtrelenmiş ve bin 164 ürün grubu düzeyine indirgenmiştir. Bunlar arasından ülkemizin üretim yetenekleri, ithalatı içindeki payı, uluslararası pazar büyüklüğü, rekabet potansiyeli, teknoloji ve karmaşıklık düzeyleri açısından tek tek incelenerek kısa vadede yerlileştirilebileceği değerlendirilen 43 ürün belirlenmiştir. 2016 yılı itibarıyla ithalatımızda 14,6 milyar dolarlık paya sahip olan söz konusu 43 ürüne ilişkin sektör temsilcileri ile görüş alışverişi hâlihazırda devam etmekte. Bakanlığımız Merkez Birimleri, KOSGEB, TÜBİTAK, TSE, Türk Patent ve Marka Kurumu ve ilgili Bakanlıklarla eş güdüm içerisinde yürütülecek olan Yerlileştirme Programı ile odak sektörler öncelikli olmak üzere, imalat sanayinde kritik görülen sektörlerde yer alan ürünler, teşvik, koruma tedbiri, vergi indirimi, kaynak tahsisi ve muafiyet gibi politika araçları ile desteklenerek yerlileştirilecektir.”