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    5 şehit 14 yaralı

    Orhan AŞAN- Özcan ÇİRİŞ/DHA
    21.01.2018 - 23:31 | Son Güncelleme:

    BİTLİS'in Hizan ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere karşı yürütülen operasyon sırasında askerlerin üzerine çığ düştü. Beş asker şehit oldu, 14 asker yaralı kurtarıldı. 

    Bitlis Valiliği, yaralı askerlerin helikopterlerle Bitlis ve Hizan'daki hastanelere kaldırıldığını, bölgedeki arama ve kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı. Bitlis'in Hizan ilçesi İncirli köyü Giriziyaret Tepe mevkisinde, bölgeyi PKK'lı teröristlerden temizlemek için Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı’nca sürdürülen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdal Kavallı 0perasyonu' sırasında bir timin üzerine çığ düştü. Kurtarma ekiplerinin kısa sürede bölgeye ulaşmasıyla 14 asker yaralı olarak kurtarıldı.

    Çığ altında kalan askerler Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu, Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz (22), Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek (27), Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan (25) ve Jandarma Uzman Çavuş Ali Taştepe (22) şehit oldu. Yaralı kurtarılan 14 asker ise helikopterlerle Bitlis ve Hizan'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

    Etiketler: şehitler , çığ düşmesi , gazetehaberleri , son dakika
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