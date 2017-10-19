5 santimle kurtulmuş

Sağ cebindeki telefonu delip geçen saçma parçaları sağ bacağındaki atardamarı parçalamadan durdu. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Deniz Morsümbül, yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı: “Helin ile yakın arkadaştık. Aynı mahallede oturuyorduk, okulda da arkadaştık. Olay günü okuldan çıktık. Yürürken saldırgan birden arabayla önümüzde durdu. İnip elindeki silahla, gülerek üzerimize doğru yürüdü. Ben de onun üzerine doğru yürüdüm. Helin ve Cemil arkamda kaldı. Birden bana doğru ateş etti. Ben acı hissetmedim. Ses çıkaran silahlardan zannettim. Sonra Cemil’in ayaklarına ateş etti. Ayağı parçalandı. Silahın gerçek olduğunu anlayınca saldırgana müdahale etmek için yerde sert bir şey aradım. O sırada bacağımdan saçmalar döküldü. Kan akmaya başladı, sonra yere yığıldım.

BACAĞIMDA 20 SAÇMA VAR

Helin’i gözümün önünde öldürdü. Olayın şokundan çıkamadım hâlâ. Cebimde telefon vardı. Saçmalar ona isabet etti. Telefonun bir kısmı parçalandı. Diğer saçmalar ise bacağıma girdi. Derin bir yara oluştu. Saçmalar atar damarıma 5 santimetre mesafede durmuş. Belki telefon olmasaydı ben de hayatımı kaybederdim. İkinci ameliyata girdim. Yara içerisindeki saçmaların bir kısmı çıkarıldı. Ancak bacağımda 20 tane daha saçma var. Onların çıkarılması zaman alacak. Ben olayın sorumlularının yargılanmasını istiyorum.”