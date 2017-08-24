5 saat kuralı hayatınızı değiştirecek!

OKUYUN

Oprah Winfrey, başarısının okuduğu kitaplarda saklı olduğunu “Kitaplar benim kişisel özgürlük biletimdir” sözleriyle anlatıyor. Öyle ki kurduğu kitap kulübü aracılığıyla okuma alışkanlıklarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Nike’ın kurucusu Phil Knight da aynıu şekilde bir kitap aşığı. Üstelik Oprah Winfrey ve Phil Knight bu alanda yalnız değiller; Mark Cuban, Arthur Blank, David Rubenstein, Dan Gilbert gibi dünyaca ünlü milyarderler de başarılarının kitaplara borçlu olduğunu söyleyenlerden.

DÜŞÜNÜN

AOL’un CEO’su Tim Armstrong, tepe yöneticilerinden haftada 4 saati sadece düşünerek geçirmelerini istiyor. LinkedIn CEO’su Jeff Weiner ise günde 2 saatini sadece düşünmeye ayırıyor. 250 milyon dolarlık O2E Brands’in kurucusu Brian Scudamore da haftada 10 saatini sadece düşünmeye ayırdığını söylüyor.

DENEYİN

Beş saat kuralının en son aktivitesi ise deneyimden geçiyor. Ben Franklin hayatını yeni deneyimlere adamış bir isim. Sadece isimler değil, şirketler de buna önem veriyor. Google çalışanlarından iş saatlerinin yüzde 20’sini yeni projeleri denemeye ayırmalarını istiyor. Facebook ise Hack-a-Months projesi sayesinde çalışanlarını yeni deneyimler için yüreklendiriyor.

Öğrenme, hayat boyu devam eden bir süreç. En derine dalmak veya en yükseğe çıkmak, en başarılı olmak gelişimi ve bu gelişimin sürekliliğini göstermeyebilir.