5. rekor direkten döndü

2017 yılında hem üretim ve ihracat adetlerinde hem de otomobil üretimi ve ihracat tutarında cumhuriyet tarinin rekorunu kıran otomotiv sektörü, toplam satışlarda ise rekorun kıyısından döndü. Otomotiv Distribütörler Derneği’nin (ODD) verilerine göre 2017 yılında toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 2.8 azalarak 956 bin 194 olarak gerçekleşti. 2016 yılında toplam pazar 983 bin 720 adetle kapanmıştı. Ağır ticari araçlarda eklendiğinde 2015 ve 2016 yılında toplam pazar 1 milyon sınırını aşarken, bu yıl 980 bin adette kaldı. Otomobil satışları, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4.52 oranında azalarak 722 bin 759 adet oldu. Geçen yıl 756 bin 938 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.93 artarak 233 bin 435 adet oldu. 2016 yılında 226.782 adet satış gerçekleşmişti.

2016’YI GEÇEMEDİ

2017 yılında toplam pazar rekoru için aralık ayı performansı büyük önem taşıyordu. Çünkü ÖTV artışıyla girilen Aralık 2016’yı geçme ihtimali vardı. Ancak hemen hemen her firmanın devreye soktuğu kampanyalar ve 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek zamlı ve kademeli MTV’ye rağmen aralıkta satışlar rekora ulaşacak düzeyde olmadı. Hatta 2016’nın bile gerisinde kaldı. 2017 yılı aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 136 bin 240 adet olarak gerçekleşti. 141 bin 912 adet olan 2016 yılı aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 4 oranında azaldı. 2017 yılı Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.73 azaldı ve 99 bin 694 adet oldu. Geçen sene 108 bin 44 adet satış gerçekleşmişti. 2017 yılı Aralık ayında hafif ticari araç pazarı 2016 yılının aralık ayına göre yüzde 7.91 arttı ve 36 bin 546 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 33.868 adet satış yaşanmıştı. ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar ise otomotiv sektörünün dinamizmi sayesinde 2017 yılını iyi bir sonuçla tamamladıklarını belirterek, “Sektörümüzün dinamizminin sonucu olarak satış, üretim ve ihracat anlamında iyi bir yılı geride bıraktık”dedi.

LÜKSTE BÜYÜK KAYIP

2017 yılı Aralık sonu itibari ile 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 4,8, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 4.1 ve 2000cc üstü yani lüks otomobillerde yüzde 46.9 azalış izlendi. 2017 yılı Aralık sonunda 76 adet elektrikli ve 4 bin 507 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2017 yılı Aralık sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya %42.6 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 307 bin 659 adet ile sahip oldu. 2017 yılı Aralık sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 60.5’e yükseldi.

EN ÇOK SATILAN 5 OTOMOBİL





1- FIAT EGEA: 2017 yılında toplam 42 bin 990 adet satıldı





2- RENAULT MEGANE: 2017 yılında toplam 39 bin 272 adet satıldı.





3- RENAULT CLIO: 2017 yılında toplam 31 bin 265 adet satıldı.





4- VOLKSWAGEN PASSAT: 2017 yılında 29 bin 609 adet satıldı.





5- TOYOTA COROLLA: 2017 yılında 26 bin 565 adet satıldı.

İŞTE 2017’NİN GLADYATÖRLERİ

“ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2017 Gladyatörleri” çekişmeli bir ödül töreniyle seçildi. 8’ncisi düzenlenen gecede, yılın en başarılı marka ve çalışmaları ödüle layık görüldü. İşte ödül alan gladyatörler:

SATIŞ ÖDÜLLERİ

En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Nissan

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Tourneo Courier

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford

En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Bentley

En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea

En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault

En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Renault

İLETİŞİM ÖDÜLLERİ

Yılın Televizyon Uygulaması: Ford “Ticarette Farklı Olmak Bir Başka-Yeni Ford Tourneo Courier Blackline”

Yılın Gazete Uygulaması: JEEP “Otobüs Kamyon JEEP Bip”

Yılın Radyo Uygulaması: Volkswagen “Volkswagen Binek Araç Tiguan Yolda”

Yılın Fuar Standı Uygulaması: Hyundai “Autoshow 2017”

Yılın Dergi Uygulaması: Opel “Mokka X”

Yılın Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması: Toyota “Toyota Interaktif Showroom”

Yılın Outdoor Uygulaması: Renault “Renault-Nişantaşı City’s”

Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: Fiat “Fiat Motor Sporları: Egea Seni Piste Çağırıyor”

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Doğuş Otomotiv “Türkiye’nin İlk Trafik Güvenliği Jingle’ı”

Yılın Entegre İletişim Kampanyası: Toyota “Toyota Hybrid”

Yılın Basın Lansmanı: Mercedes-Benz E Serisi

Yılın Basın Lansmanı: Volkswagen Polo

Yılın En Dijital Markası (Vodafone): Ford

Yılın Jüri Özel Ödülü: Mercedes-Benz 50’inci Yıl Etkinliği