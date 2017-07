5 projeye 5 milyar TL

ASTAŞ Holding olarak daha güçlü bir Türkiye için yatırımlara devam ettiklerini ifade eden Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı, 5 yeni yatırım için start verdiklerini, amaçlarının 5 yılda , 5 yeni proje ile 5 milyar TL’lik yatırım yapmak olduğunu kaydetti.



Gelecek 5 yıl içinde 5 bin kişilik istihdam sağlamayı hedeflediklerinin altını çizen Vedat Aşçı, “Firmamız özellikle markalı ve nitelikli projeler yapıyor.



Kempinski, Giorgio Armani, Mandarin Oriental ve görüşmekte olduğumuz yeni üç marka ile kaliteli ve sofistike projeler hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettiriyoruz. Kuruçeşme’de Boğaz’a 200 metre cepheli olan 15 bin 500 metrekarelik arsamızda Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul projemizin inşaat çalışmalarına Mayıs 2017’de başladık. Barbaros Bulvarı’nda 200 bin metrekare inşaat alanına sahip 300 rezidans, şık ofisler ve ticari alanlardan oluşacak 3 ayrı adadaki proje çalışmalarımızı tüm hızıyla sürüyor. Bu yeni projemiz için 1 milyar TL’lik yatırım hedefimiz var. Barbaros Bulvarı projemiz öncelikli olmak üzere, Subayevleri, Asya yakası ve Bodrum da markalı otel, rezidans ve iş merkezi yatırımları geliştireceğiz. Bodrum’da da 158 dönümlük arsa üzerinde dünyaca ünlü Anantara markası ile işbirliği içerisinde villa, rezidans ve otel projesinin inşaatına 2017 yılının son çeyreğinde başlayacağız” ifadelerini kullandı.



550 MİLYON DOLAR

Türkiye ile birlikte büyümeye devam edeceklerine değinen Aşçı, “Özellikle yabancı yatırımcılarla birlikte, özel lokasyonlarda, elit ve markalı yatırımlara odaklı projeler geliştirerek ülkemize daha fazla yabancı yatırımcı ve döviz girdisi sağlamayı planlıyoruz” dedi. Mandarin Oriental Kuruçeşme’nin 550 milyon dolarlık yatırım ile gerçekleştirileceğini söyleyen Aşçı, “Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul otel projemiz 2019’da açılacak. Bu projede New York merkezli Mimar Adam Tihany’i ile çalışıyoruz. Otelimizde her biri deniz manzarasına hakim özel süitler ve kral daireleri, restoranlar, 800 kişilik balo salonu, toplantı odaları, spa, sağlık merkezi, fitness merkezi yer alacak” diye konuştu.



Turizmin gelecek yıllarda da çok iyi noktaya geleceğine inandıklarını kaydeden Vedat Aşçı, “Türkiye ve özellikle İstanbul yabancı yatırımcı için büyük fırsatlarla dolu, bu anlamda son dönemde çıkarılan yasalar çok doğru bir zemine oturuyor. Yabancıların önümüzdeki dönemde kaliteli projelerden çok daha fazla alım yapacaklarına inanıyorum” dedi.



DEĞERİ 1.5 MİLYAR DOLARI AŞTI

BODRUM’daki Mandarin Oriental hakkında da bilgi veren Vedat Aşçı, “Mandarin Oriental’in dünya elitleri tarafından bilinirliği sayesinde otelimize dünyanın her yerinden misafir geliyor. Mandarin Oriental Bodrum olarak Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Bodrum’daki otelimiz Türk pazarının yanı sıra dünyada da adından ciddi anlamda söz ettiriyor. Mandarin Oriental Bodrum’un bugünkü pazar değeri 1.5 milyar doları aştı. Yatırımcılarına yüzde 100’e varan prim sağladı. Özel konuma sahip villa ve rezidansların yüzde 40’ını yabancılara sattık” ifadelerini kullandı.