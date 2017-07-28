5 milyonluk makam aracı iddiası… TBMM Başkanı cevap verdi

Kahraman, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İsmail Kahraman, ziyaretten önce gazetecilerin, "TBMM Başkanlık makamına alınan araçla ilgili" sorusu üzerine, TBMM Başkanı, Başbakan ve bakanların da makam araçları olduğunu söyledi. TBMM Başkanı Kahraman, şunları kaydetti: "2012 tarihli Mercedes makam aracımız iyice 'beni bırak' dedi. Tamircinin adresini almış hep orada git gel, git gel. Yeni araba lazım, yenilenmesi lazım. Tabii bir işlem. Makam aracı olacak ve TBMM'nin, Türkiye'ye dış devletlerden gelen başkanlara, başbakanlara, heyetlere bir vitrini. Şöyle bir yanlışlık var: Fiyatı çok yüksek gösteriliyor. Vergi ve gümrüğü olmayan bir vasıta, Başbakanlık kanalıyla geldiği için. Meclis Başkanlığı almadı, Başbakanlık tahsis etti.

'Bir gündem meydana getireyim'in uzantısı. Milletvekillerinin, böyle bazı şahsiyet fukarası eksiği olan insanlara itibar ederek beyanlarda bulunması yanlış. Kim sufle etmişse, suflör kimse çok ayıp etmiş. Tamamen hilafıhakikat. Bir arabanın içerisinde ambülans tertibatı olmaz ki. 'Efendim içi ambülanslıydı

da çok özel bir şey de.' Hiç alakası yok. Çok tabii ve normal bir hadisedir. Fiyatı dörde katlamışlar. Zaten gümrük ve ÖTV olmadığı için, üretim fiyatı neyse o fiyat üzerinden alınıyor."

"Ailemizin öteden beri, oldum olası arabaları var"



Kahraman, "Bizim şahsımıza ait bir kullanıma ihtiyacımız yok, arabalarımız var, ta öteden beri oldum olası ailemizin. 'Yanlış kullanım var' gibi beyanlar da var. Üzücü, bu tip hadiselerde doğru dürüst haber almaları için, haberi aldıklarında ilgili kişiden bilgi almaları lazım. Zannediyorum toplum bunu iyi değerlendirecektir." ifadesini kullandı. "Meclisin taşınacağı iddialarının sorulması" üzerine Kahraman, "Meclis taşınmayacak. Arazimiz o kadar müsait ki hiçbir yere gitmemize gerek yok. Güzel de bir binamız var. Yeterli değil, büyümemiz lazım. Sığınağımız yoktu, bunu 15 Temmuz'da gördük. Sığınak bir darbede değil her zaman lazım. Depremde lazım, nükleer saldırıda lazım. Dolayısıyla bazı eklentiler, inşaatlar lazım ama kendi sahamızdan asla çıkmayacağız." değerlendirmesini yaptı. Kahraman, yanlış suflör yapanların "servislerin kalktığını" söylediğini ifade ederek, "Hiçbir şekilde kalkan servis yok. Ulaşım bakımından aksine, bütün personelimize kart imkanı sağladık." dedi.



CHP'Lİ BARIŞ YARKADAŞ FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a alındığını söylediği yeni makam aracının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Yarkadaş içinin ambulans gibi donatıldığını belirtmiş, Mercedes marka Maybach S600 model aracın 1 milyon 700 bin TL değerinde olduğunu savunmuştu.

Yarkadaş, önergesinde ise "Görevi biten TBMM başkanlarına koruma amaçlı verilen araçlar çerçevesinde şahsınıza Audi A8 Long zırhlı araç alınmış mıdır? Aracın fiyatının 1.5 milyon üzerinde olduğu doğru mudur? Bu aracı oğlunuzun kullandığı doğru mudur?" sorularını yöneltmişti.

SON 24 SAATTE NELER OLDU



