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    5 milyon liralık ikramiye bana çıktı diye şaka yapmış!

    DHA
    03.01.2018 - 18:09 | Son Güncelleme:

    Konya'nın Bozkır ilçesinde İsmail Demirtaş, elinde Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 5 milyon lira ikramiye çıkan çeyrek biletle fotoğrafını paylaştı. Yakınları ve arkadaşlarının tebrik etmek için aradığı Demirtaş’ın şakaya yaptığı, diğer biletlerden kestiği rakamları kendi biletine yapıştırdığı ortaya çıktı.

    Bozkır’da plastik kapı ve pencere doğrama atölyesinde işçi olarak çalışan İsmail Demirtaş, dün sosyal medyadan, 5 milyon lira ikramiye çıkan bilet numarasının yer aldığı çeyrek bile fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altında da ’Ayrıntı 1, yarın akşama kadar mesajlara cevap vermiyorum.’ diye yazdı.

    Yakınları ve arkadaşları ise 1 milyon 250 bin lira ikramiyenin Demirtaş’a çıktığını sanıp kutlamak için aradı. Ancak Demirtaş’ın, ilçede olmadığı ve İstanbul’a gittiği öğrenilince ikramiyeyi gizlemek için kaçtığı sanıldı.

    ŞAKA YAPMIŞ

    Demirtaş ise sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından yeni bir mesaj paylaştı. Şaka yaptığını belirten Demirtaş, 'Ayrıntı 1 demiştim. Dikkatli baksaydınız anlardınız. 9 ile 1 rakamına’ diye yazdı. Başka biletlerden kestiği 9 ve 1 rakamını kendi biletine yapıştırdığını belirten Demirtaş, paylaştığı ilk mesajın ardından çok sayıda kişinin kendisini tebrik etmek için aradığını söyledi. Demirtaş, "Akrabalarım bir an çoğaldı. Çok az görüştüğüm ya da görünce bana selam vermeyen insanlar bile aradı” dedi.

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