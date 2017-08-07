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5 milyon dolara aldığı kasabayı 'esrar cenneti' yapacak

Hürriyet Haber
07 Ağustos 2017 - 15:33Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 15:34

American Green isimli şirket, California yakınlarındaki Nipton kasabasını satın aldı. Şirket kasabayı 'esrar cenneti' yapmayı planlıyor

ABD'de eğlence amaçlı esrar kullanımının bazı eyaletlerde serbest bırakılmasının ardından bir Amerikan şirketi California yakınlarındaki bir kasabayı 'esrar cenneti' haline getirmeyi planlıyor.

CNN'de yer alan habere göre American Green isimli şirket, California yakınlarındaki Nipton kasabasını 5 milyon dolar karşılığında satın aldı. Sadece 20 kişinin yaşadığı kasabada 120 dönümlük araziye sahip olan şirket, kasabayı Los Angeles ve Las Vegas gibi kentlere yakın bir konumda bulunan kasabayı turist dostu bir hale getirmenin planlarını yapıyor.

Kasabanın tüm enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılayacağını belirten şirketten yapılan açıklamada, kasaba için "enerji konusunda bağımsız, kenevir dostu ve misafirperver bir destinasyon" ifadeleri kullanıldı.

Şirketin kasabaya 2.5 milyon dolar yatırım yapacağı belirtilirken, öncelikli olarak 'kenevirle demlenmiş su' projesine yoğunlaşılacağı ve ziyaretçilere ekolojik bir deneyim sunmanın planlarının yapıldığı belirtildi.

California'da eğlence amaçlı esrar kullanımı, başkanlık seçimleriyle birlikte yapılan referandumda serbest bırakılmıştı. ABD'de California'nın içinde bulunduğu 8 eyalatte esrar kullanımı serbest ancak federal yasalara göre ülkede halen esrar yasadışı olarak kabul ediliyor.

Etiketler: California , Nipton kasabası , American Green
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