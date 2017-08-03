MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>5 milyon aracı geri çağırıyorlar

5 milyon aracı geri çağırıyorlar

Hürriyet Haber
03 Ağustos 2017 - 10:45Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 10:45

Almanya'da emisyon skandalının ardından sorunun çözülmesi için dizel zirvesi gerçekleştirildi.

Başkent Berlin’de federal hükümet, eyaletler ve otomobil sektörünün önde gelenleriyle geçekleştirilen zirvede, Euro 5 ve Euro 6 normuna sahip 5 milyonu aşkın dizel otomobilin geri çağrılarak, program güncellemesi yapılması konusunda anlaşma sağlandı.

2,5 MİLYON ARACI VOLKSWAGEN GÜNCELLEYECEK

Geri çağrılacak otomobillerin 2,5 milyonunun güncellemesi Volkswagen tarafından yapılacak. Geri çağrılma, tüketicilere herhangi bir mali yük getirmeyecek, tüm masraflar otomobil üreticileri tarafından üstlenilecek. Güncelleme ile araçların motor gücünde bir düşüş olmayacağı, yakıt tüketimi ve aracın ömrünün de etkilenmeyeceği kaydedildi.

TEMİZ HAVA İÇİN FON OLUŞTURULDU

Yapılacak program güncellemesiyle azot oksit salınımının yüzde 25 ile 30 oranında düşürülmesi öngörülüyor. Zirvede Volkswagen, Daimler ve BMW’nin şehirlerin havasının temiz tutulmasına yönelik oluşturulacak fona maddi yardımda bulunmayı taahhüt ettikleri de gelen haberler arasında.

Etiketler: Volkswagen , Volkswagen dizel skandal , Volkswagen skandal , bmw
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri