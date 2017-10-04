5 kişinin katili suçunu itiraf etti

FRANSIZ medyasının adli kaynaklara dayandırdığı haberlerde, yangın gecesi gözaltına alınan kişinin suçunu itiraf ettiği belirtildi. 28 yaşında olan ve aynı binada yaşadığı açıklanan kişinin, gürültü yapan komşularına kızdığı için sigara izmaritini binanın bodrum katına attığı ve yangına sebebiyet verdiği kaydedildi. Yerel DNA gazetesi, zanlının, hakkında dava açılmak üzere savcılığa sevk edildiğini yazdı.

Mulhouse Cumhuriyet Savcısı Dominique Alzeari, dün düzenlediği basın toplantısında, “Yangının büyük olasılıkla kundaklama olduğunu düşünüyoruz. Elimizdeki tüm bulgular bizi bu kanıya götürüyor” demişti. Yangın sırasında bölgede bulunan ve 2 saat içinde gözaltına alınan 28 yaşındaki kişinin en önemli şüpheli olduğunu açıklayan Alzeari, şüphelinin kundaklama ve haneye tecavüz gibi suçlardan sabıkasının bulunduğu bilgisini vermişti.

Mulhouse’un Bourtzwiller Mahallesi’nde meydana gelen yangında Ertunç ve Aksu ailelerine mensup 3 çocukla birlikte 2 kişi daha hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

CUMHURBAŞKANI TELEFONLA ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Fransa’daki yangında hayatlarını kaybeden çocuklardan Damla ve Emir Aksu’nun ailesine taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Aksu kardeşlerin babası Salman Aksu ve dayıları Mikdat Polat’ı telefonla aradı. Erdoğan, yangında hayatlarını kaybeden iki kardeşe Allah’tan rahmet, aileye ise sabır ve metanet diledi.