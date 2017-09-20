5 kez sistem 6 kez bakan değişmiş

Karamollaoğlu dün düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Aynı iktidar ama 15 yılda 5 kere eğitim sistemimiz, 6 bakan değişmiş. Bunu anlamak mümkün değil.



İşin garibi her gelen bakan yeniden eğitim sisteminin tanzimine girişiyor, eskiyi yanlış bulduğunu ifade ediyor. 2016 eğitim raporuna göre, Türkiye OECD ülkesi 38 ülke arasında 35’inci oldu. Kıl payı sonunculuğu kaçırmışız. Bunu bu arkadaşlar da görüyorlar, çözemiyorlar.



Maalesef ki Cumhuriyet’in en çok yanılan ve yanılgısını itiraf eden bir iktidar ile karşı karşıyayız. İstisnasız her konuda yanılmışız dediler ama bu yanılma hakını başkalarına vermediler.”