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    5. kez OHAL

    ANKARA
    14.10.2017 - 00:52 | Son Güncelleme:

    AK Parti Hükümeti, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan ettiği Olağanüstü Hal’i (OHAL) 5’inci kez uzatmaya hazırlanıyor.

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, OHAL tezkeresinin salı ya da çarşamba günü Meclis’te görüşülebileceğini söyledi.

    Pazartesi günü hem Milli Güvenlik Kurulu (MGK) hem de Bakanlar Kurulu’nun toplanacağını anımsatan Elitaş, MGK’dan hükümete dönük OHAL’in uzatılmasına ilişkin bir tavsiyenin gelmesi ve hükümetten de kendilerine OHAL’in uzatılması için bir tezkerenin gönderilmesi halinde konunun önümüzdeki hafta görüşülmesi gerektiğini vurguladı.

    Elitaş, “OHAL süresi 19 Ekim tarihinde sona eriyor. Onun için tezkerenin salı veya çarşamba günü TBMM’ye gelip görüşme ihtimalinin varlığını belirtmek istiyorum” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri
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