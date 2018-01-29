5 inekle başladı, 100 hayvanlık çiftlik kurdu

Siirt'in Kurtalan ilçesine 3 kilometre mesafede bulunan Konakpınar köyünde 3 yıl önce bir yakınıyla birlikte derme çatma bir barakada 5 inekle hayvancılığa başlayan Mehmet Şirin Alpınar, elde ettiği gelir sayesinde büyük bir çiftlik kurup, inek sayısını 100’e ulaştırdı. Alpınar, çiftliğini daha da büyütüp, hayvan sayısını 200’e çıkarmayı ve kendi markasıyla süt üretmeyi hedefliyor.

Hayvancılığa 5 simental inekle başladığını anlatan Alpınar, “Şuan 100 hayvana ulaştım. 5 kişiyi istihdam ettiriyorum. Bu şekilde hayvancılıkla uğraşıyorum. Bu hayvan ırkı hem sütçü hem de etçildir. Hayvanlarımız yurt dışından ithal edildi. Hedefimiz Allah'ın izniyle kapasiteyi artıracak bir tesis kurarak ilimizde, baba ocağı Kurtalan'da hizmet etmektir.

Hayvanlarımızda şuana kadar bir devlet desteği almadık, tümünü öz kaynakla yaptık. Doğurgan bir havyan ırkı olan simental aynı zamanda bölge şartlarına da çabuk uyum sağlıyor. Ayrıca uzun ömürlü ve yerli ırka oranla daha fazla süt veriyor. Yerli hayvanlar 5 kilo süt veriyorsa bu ineklerin verdiği süt oranı 30 litreye kadar ulaşabiliyor” dedi.







“KAPASİTEYİ ARTIRACAĞIZ”

Kapasiteyi 200 hayvana çıkarmayı hedeflediklerini ve bu konuda devlet desteğine ihtiyaç duyduklarını aktaran Alpınar, “İmkanlarımız çok yetersiz. Tüm öz kaynağı harcadık. Şuan ahırın çatıları yok, en küçük bir yağışta her taraf su altında kalıyor. Ayrıca elektrik yok, yolumuz çamur içinde. Devlet yetkililerinden destek bekliyoruz” diye konuştu