Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>5 inekle başladı, 100 hayvanlık çiftlik kurdu

5 inekle başladı, 100 hayvanlık çiftlik kurdu

İHA
29.01.2018 - 11:57 | Son Güncelleme:

Siirt’in Kurtalan ilçesinde iki yıl önce 5 inekle hayvancılık işine giren Mehmet Şirin Alpınar, 3 yıl içerisinde 100 inekli çiftlik kurdu. Alpınar, çiftliğini daha da büyütüp, hayvan sayısını 200’e çıkarmayı hedefliyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesine 3 kilometre mesafede bulunan Konakpınar köyünde 3 yıl önce bir yakınıyla birlikte derme çatma bir barakada 5 inekle hayvancılığa başlayan Mehmet Şirin Alpınar, elde ettiği gelir sayesinde büyük bir çiftlik kurup, inek sayısını 100’e ulaştırdı. Alpınar, çiftliğini daha da büyütüp, hayvan sayısını 200’e çıkarmayı ve kendi markasıyla süt üretmeyi hedefliyor.

5 inekle başladı, 100 hayvanlık çiftlik kurdu

Hayvancılığa 5 simental inekle başladığını anlatan Alpınar, “Şuan 100 hayvana ulaştım. 5 kişiyi istihdam ettiriyorum. Bu şekilde hayvancılıkla uğraşıyorum. Bu hayvan ırkı hem sütçü hem de etçildir. Hayvanlarımız yurt dışından ithal edildi. Hedefimiz Allah'ın izniyle kapasiteyi artıracak bir tesis kurarak ilimizde, baba ocağı Kurtalan'da hizmet etmektir.

5 inekle başladı, 100 hayvanlık çiftlik kurdu

Hayvanlarımızda şuana kadar bir devlet desteği almadık, tümünü öz kaynakla yaptık. Doğurgan bir havyan ırkı olan simental aynı zamanda bölge şartlarına da çabuk uyum sağlıyor. Ayrıca uzun ömürlü ve yerli ırka oranla daha fazla süt veriyor. Yerli hayvanlar 5 kilo süt veriyorsa bu ineklerin verdiği süt oranı 30 litreye kadar ulaşabiliyor” dedi.

5 inekle başladı, 100 hayvanlık çiftlik kurdu


“KAPASİTEYİ ARTIRACAĞIZ”

Kapasiteyi 200 hayvana çıkarmayı hedeflediklerini ve bu konuda devlet desteğine ihtiyaç duyduklarını aktaran Alpınar, “İmkanlarımız çok yetersiz. Tüm öz kaynağı harcadık. Şuan ahırın çatıları yok, en küçük bir yağışta her taraf su altında kalıyor. Ayrıca elektrik yok, yolumuz çamur içinde. Devlet yetkililerinden destek bekliyoruz” diye konuştu

Etiketler: hayvan çiftliği , hayvan satışı
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri