5 il için kuvvetli yağış uyarısı

İSTANBUL’DA YİNE DOLU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise “İstanbul il genelinde bugün gök gürültülü sağanak yağmurun yeniden kuvvetlenerek özellikle Anadolu yakasında daha etkili olacağı tahmin ediliyor. Atmosferin üst seviyesinin soğuk, yer seviyesinin (deniz ve kara) sıcak oluşu nedeniyle oluşacak kararsız hava koşulları nedeniyle hortum ile kısa süreli dolu yağışı, şimşek, yıldırım, gök gürültülü kısa süreli kuvvetli yağmur geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor” ifadeleri kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da “Vatandaşlarımızın meteorolojik gelişmelere dikkat etmesi, uyarılara hassasiyet göstermesi, mümkün mertebe toplu araçları kullanması tavsiye ediliyor” diyerek vatandaşları uyardı.

EDİRNE CADDELERİNİ SU BASTI

Edirne Keşan’da dün akşam 30 dakika etkili olan yağış sonrası İspat Cami Mahallesi Keşan Orman Fidanlık Şefliği önündeki altgeçit, su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde de bir çok araç yağış nedeniyle mahsur kaldı.

SİGORTA ŞİRKETLERİ ‘SMS’LE UYARDI

İSTANBUL’da sabah beklenen kuvvetli yağış ve dolu tehlikesine karşı sigorta şirketlerinden uyarı geldi. Bir önceki dolu da 150 bin aracın hasar gördüğü İstanbul’da müşterilerine SMS ve mail yollayan şirketler, “Olası su baskını, sel ve dolu tehlikesine karşı gerekli tedbirleri alınız. Aracınızı mümkünse kapalı otoparka bırakınız” mesajı attı.