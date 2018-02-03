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5 günde yüzde 34 değer kaybetti

AA
03.02.2018 - 08:38 | Son Güncelleme:

Bitcoin'in son 5 gündeki kayıpları yüzde 34'ü geçerken, piyasa değerinde 20 milyar doların üzerinde kayıp yaşandı.

Bitcoin, 8 bin doların altına gerileyerek son 11 haftanın en düşük seviyesini gördü. Son 5 gündeki kayıpları yüzde 34,6'yı bulan Bitcoin, 18 Kasım'dan bu yana en düşük değerine ulaştı.

20 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE KAYIP YAŞANDI

Ayrıca sanal para biriminin son 5 günde piyasa değerinde de 20 milyar doların üzerinde kayıp yaşandı.

Ocak ayındaki kayıpları da yüzde 25'i bulan Bitcoin'in piyasa değeri de bu yılın başından itibaren yaklaşık 65 milyar dolar azaldı.

Uzmanlar, Bitcoin'e regülasyon getirilmesi ve siber güvenlik endişelerine işaret ederek, bunun kripto paralarda sert düşüşe neden olduğunu vurguladılar.

 

BİTCOİN'DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR: 2013'TEN BERİ EN KÖTÜ HAFTA OLABİLİR

Sanal paraların en ünlüsü olan Bitcoin dün yüzde 9 düşüş yaşayarak, 2013 yılından bu yana gördüğü en kötü haftalık performansına yaklaşmıştı. 

Coinmarketcap.com verilerine göre diğer büyük kripto paralar da dün gerçekleştirilen işlemlerde yüzde 20 oranında değer kaybetti.

Dijital paralara karşı giderek büyüyen denetim baskısı, yatırımcıları bu hafta satışa yöneltti. Bitcoin, aralık ayında 20.000 dolara yaklaşan zirvesinden sonra yüzde elliden fazla düşüş yaşadı.

Bitcoin geçen yıl yüzde 1.000 değer kazanmıştı.

Etiketler: Bitcoin , Bitcoin düşüş , Bitcoin yükseliş
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