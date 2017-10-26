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    5 gün cenaze

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 22:05 | Son Güncelleme:

    Bir yıl önce hayatını kaybeden Tayland Kralı Bhumibol’un cenaze töreni önceki gün başladı. Beş günde tamamlanacak tören için 90 milyon    dolar (yaklaşık 340 milyon TL) harcandı.

    Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej ölümünden bir yıl sonra 250 bin kişinin katıldığı törenle uğurlanıyor. Başkent Bangkok’ta 13 Ekim 2016’da 88 yaşında hayata veda eden Bhumibol’un cenazesini taşıyan araç halkın rahat görebilmesi ve dua edebilmesi için 2 kilometrelik güzergâhtan 5 saatte geçti.

    5 gün cenaze

    Törene katılmak için siyah renkli kıyafet şartı getirildi. Kral’ın yakılacağı altın kaplama krematoryumun yapımı 10 ay sürdü. Üst düzey güvenlik önleminin alındığı alan yakınlarında otel ve restoran dışındaki işletmeler kapalı kaldı. Alana giden bazı yollar tamamen trafiğe kapatıldı.

    5 gün cenaze

    Cenazeye Türkiye’den Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker katıldı.

    5 gün cenazeTayland’da 70 yıl hüküm süren Kral Bhumibol Adulyadej, akciğer enfeksiyonu ve böbrek yetmezliğinden ölmüştü.

    Etiketler: gazetehaberleri
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