5 gün cenaze

Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej ölümünden bir yıl sonra 250 bin kişinin katıldığı törenle uğurlanıyor. Başkent Bangkok’ta 13 Ekim 2016’da 88 yaşında hayata veda eden Bhumibol’un cenazesini taşıyan araç halkın rahat görebilmesi ve dua edebilmesi için 2 kilometrelik güzergâhtan 5 saatte geçti.

Törene katılmak için siyah renkli kıyafet şartı getirildi. Kral’ın yakılacağı altın kaplama krematoryumun yapımı 10 ay sürdü. Üst düzey güvenlik önleminin alındığı alan yakınlarında otel ve restoran dışındaki işletmeler kapalı kaldı. Alana giden bazı yollar tamamen trafiğe kapatıldı.

Cenazeye Türkiye’den Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker katıldı.

Tayland’da 70 yıl hüküm süren Kral Bhumibol Adulyadej, akciğer enfeksiyonu ve böbrek yetmezliğinden ölmüştü.