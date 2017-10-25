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    5 euro kesinti için 200 bin mektup gönderdi

    AA
    25.10.2017 - 17:43 | Son Güncelleme:

    Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, hükümetin, belediyenin sosyal evlerinde oturanlara kira yardımında kesinti yapma kararına tepki gösterdi.

    HIDALGO, Paris belediyesinin sosyal evlerinde ikâmet eden 200 bin kişiye mektup göndererek hükümetin konut bütçesini eleştirdi. Mektupta, evlerde oturanlara, hükümetin düşük gelirli kesimlerle öğrencilerin faydalandığı kira yardımında aylık 5 euro kesinti yapma kararına itiraz etme çağrısında bulunan Hidalgo, bu düzenlenmenin ağır sonuçlar doğuracağına dikkati çekti. Rennes Belediye Başkanı Nathalie Appere de bu ayın başlarında kiracılara mektup göndermişti.
    Hükümet, temmuz ayında kira yardımında aylık 5 euro kesinti yapma kararı almıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen ay ev sahiplerinden kira ücretlerinde 5 euro indirim yapmasını istemiş, birçok ev sahibi ve kiracı bu kararlara tepki göstermişti.

    Etiketler: sosyal konutlar , kesintisi , Anne Hidalgo
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