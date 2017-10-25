5 euro kesinti için 200 bin mektup gönderdi

HIDALGO, Paris belediyesinin sosyal evlerinde ikâmet eden 200 bin kişiye mektup göndererek hükümetin konut bütçesini eleştirdi. Mektupta, evlerde oturanlara, hükümetin düşük gelirli kesimlerle öğrencilerin faydalandığı kira yardımında aylık 5 euro kesinti yapma kararına itiraz etme çağrısında bulunan Hidalgo, bu düzenlenmenin ağır sonuçlar doğuracağına dikkati çekti. Rennes Belediye Başkanı Nathalie Appere de bu ayın başlarında kiracılara mektup göndermişti.

Hükümet, temmuz ayında kira yardımında aylık 5 euro kesinti yapma kararı almıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen ay ev sahiplerinden kira ücretlerinde 5 euro indirim yapmasını istemiş, birçok ev sahibi ve kiracı bu kararlara tepki göstermişti.