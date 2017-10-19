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    5 erkek eve kapattı! Korkunç gerçek bayılınca ortaya çıktı

    DHA
    19.10.2017 - 12:14 | Son Güncelleme:

    DÜZCE’de, parkta sinir krizi geçirince sağlık ekibi tarafından hastaneye götürülen 20 yaşındaki H.K.’nin,3 aydır arandığı ortaya çıktı. Genç kız,ifadesinde, 1 ay arkadaşlık yaptıktan sonra ayrılmak istediği kişi tarafından kaçırıldığını ve İstanbul’da bir evde tutulduğunu, burada 5 kişinin kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek, şikayetçi oldu.

    Öğle saatlerinde Küçüksu Parkı’nda sinir krizi geçiren kızı görenler, 112 Acil Servis’e haber verdi. Sağlık ekibi, H.K.’ya müdahale ettikten sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yapılan araştırmada H.K.’nin, ailesinin kayıp başvurusu üzerine 3 aydır arandığı ortaya çıktı.

    H.K., ifadesinde, kentte kafede garson olarak çalışırken isminin D.H. olduğunu ve avukatlık yaptığını söyleyen kişi ile tanıştığını belirtti. H.K., 1 ay arkadaşlık yaptığı bu kişinin yalan söylediğini ve cezaevi firarisi olduğunu öğrenince ise ayrıldığını belirtti. H.K., ayrıldıktan sonra sabah işe giderken bu kişinin kendisini zorla bir araca bindirip kaçırdığını, İstanbul’da bir evde tuttuğunu ve onunla birlikte 5 kişinin kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Bir yolunu bulup evden kaçtığını anlatan H.K., otostop çekerek Düzce’ye geldiğini ve başına gelenler nedeniyle evine gidemediğini ileri sürdü.

    H.K.’nin şikayetçi olması üzerine jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Jandarma, H.K.’ya tecavüz ettiği ileri sürülen 5 kişinin kimlik ve eşkallerini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

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