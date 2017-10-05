5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü...TIMSS 2015’e göre: İlkokul öğretmenleri daha mutlu

Hollanda merkezli Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından dört yılda bir yayınlanan TIMSS (Uluslararası Fen ve Matematik Eğilimleri Araştırması) programında, 50 ülkede 4 ve 8’inci öğrencilerinin fen ve matematik alanlarındaki performansları ölçülüyor. Program kapsamında aynı zamanda aile, öğretmen ve okul yöneticilerinin algıları da anket çalışmalarıyla değerlendiriliyor. Buna göre Türkiye’de 4’üncü sınıf öğretmenleri mesleklerinden daha fazla memnun, yani daha mutlular. Türkiye 4’üncü sınıfta dünya ortalamasını geride bırakırken, 8’lerde ise altında kalıyor.

4’LERDE ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 56’SI ÇOK SANSLI

Türkiye’de 4’üncü sınıf düzeyinde mesleğinden ‘çok fazla tatmin olduğunu’ ifade eden öğretmenlere sahip öğrenci oranı yüzde 56. Türkiye bu oranla yüzde 52’lik uluslararası ortalamayı geride bırakıyor. Oranın en yüksek olduğu ülke yüzde 83 ile İran olurken, son sırada yüzde 23 ile Japonya yer alıyor. Türkiye’de ‘hiç tatmin olmadığını’ ifade eden öğretmenlere sahip öğrenci oranıysa sadece yüzde 3.

8’İNCİ SINIF ÖĞRETMENLERİ DAHA MUTSUZ

8’inci sınıf düzeyindeyse dünya ortalamasıyla birlikte Türkiye’de de mesleğinden ‘çok fazla tatmin olduğunu’ ifade eden öğretmenlere sahip öğrenci oranı geriliyor. Türkiye’de bu oran yüzde 46 ile uluslararası yüzde 50’lik ortalamanın gerisinde kalıyor. Yani 4’üncü sınıflara göre 8’lerde öğretmenler mesleklerinden daha az mutlu. 8’inci sınıflarda ‘hiç tatmin olmadığını’ ifade eden öğretmenlere sahip öğrenci oranıysa yüzde 10’a yükseliyor.





8’İNCİ SINIFLAR (İLK 10)

Mesleğinden ‘çok fazla tatmin olduğunu’ ifade eden öğretmenlere sahip öğrenci oranı (yüzde)

1-Mısır 80

2-Katar 74

3-Kuveyt 69

4-Şili 66

4-İsrail 66

4-Tayland 66

5-Birleşik Arap Emirlikleri 64

6-Lübnan 63

7-Gürcistan 62

8-Bahreyn 61

8-Umman 61

9-Kazakistan 59

10-İran 58

10-İrlanda 58

Dünya Ortalaması yüzde 50

16-Türkiye 46





4’ÜNCÜ SINIFLAR (İLK 10)

Mesleğinden ‘çok fazla tatmin olduğunu’ ifade eden öğretmenlere sahip öğrenci oranı (yüzde)

1-İran 83

2-Katar 75

3-Umman 74

4-Birleşik Arap Emirlikleri 70

5-Gürcistan 69

6-Sırbistan 66

7-Şili 65

8-Kazakistan 64

8-İspanya 64

8-Endonezya 64

8-Hırvatistan 64

9-Güney Afrika 62

9-İrlanda 62

10-Suudi Arabistan 61

14-Türkiye 56

Dünya Ortalaması 52