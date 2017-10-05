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    5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü...TIMSS 2015’e göre: İlkokul öğretmenleri daha mutlu

    Önder ÖNDEŞ
    05.10.2017 - 12:52 | Son Güncelleme:

    2016’da açıklanan TIMSS 2015’te (Uluslararası Fen ve Matematik Eğilimleri Araştırması) öğretmenlerle ile ilgili de dikkat çekici veriler yer alıyor. 50 ülkede 4 ve 8’inci öğrencilerinin fen ve matematik alanlarındaki performanslarının ölçüldüğü programda; öğretmenlerle yapılan anket sonuçlarına göre Türkiye’de 4’üncü sınıf eğitimcileri, 8’lere göre mesleklerinden daha fazla memnun. İşte 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nde Türkiye’deki öğretmenlerle ilgili dikkat çekici veriler:

    Hollanda merkezli Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından dört yılda bir yayınlanan TIMSS (Uluslararası Fen ve Matematik Eğilimleri Araştırması) programında, 50 ülkede 4 ve 8’inci öğrencilerinin fen ve matematik alanlarındaki performansları ölçülüyor. Program kapsamında aynı zamanda aile, öğretmen ve okul yöneticilerinin algıları da anket çalışmalarıyla değerlendiriliyor. Buna göre Türkiye’de 4’üncü sınıf öğretmenleri mesleklerinden daha fazla memnun, yani daha mutlular. Türkiye 4’üncü sınıfta dünya ortalamasını geride bırakırken, 8’lerde ise altında kalıyor.

    5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü...TIMSS 2015’e göre: İlkokul öğretmenleri daha mutlu

    4’LERDE ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 56’SI ÇOK SANSLI

    Türkiye’de 4’üncü sınıf düzeyinde mesleğinden ‘çok fazla tatmin olduğunu’ ifade eden öğretmenlere sahip öğrenci oranı yüzde 56. Türkiye bu oranla yüzde 52’lik uluslararası ortalamayı geride bırakıyor. Oranın en yüksek olduğu ülke yüzde 83 ile İran olurken, son sırada yüzde 23 ile Japonya yer alıyor. Türkiye’de ‘hiç tatmin olmadığını’ ifade eden öğretmenlere sahip öğrenci oranıysa sadece yüzde 3.

    8’İNCİ SINIF ÖĞRETMENLERİ DAHA MUTSUZ

    8’inci sınıf düzeyindeyse dünya ortalamasıyla birlikte Türkiye’de de mesleğinden ‘çok fazla tatmin olduğunu’ ifade eden öğretmenlere sahip öğrenci oranı geriliyor. Türkiye’de bu oran yüzde 46 ile uluslararası yüzde 50’lik ortalamanın gerisinde kalıyor. Yani 4’üncü sınıflara göre 8’lerde öğretmenler mesleklerinden daha az mutlu. 8’inci sınıflarda ‘hiç tatmin olmadığını’ ifade eden öğretmenlere sahip öğrenci oranıysa yüzde 10’a yükseliyor.

    5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü...TIMSS 2015’e göre: İlkokul öğretmenleri daha mutlu

    8’İNCİ SINIFLAR (İLK 10)

    Mesleğinden ‘çok fazla tatmin olduğunu’ ifade eden öğretmenlere sahip öğrenci oranı (yüzde)

    1-Mısır   80
    2-Katar   74
    3-Kuveyt   69
    4-Şili   66
    4-İsrail   66
    4-Tayland   66
    5-Birleşik Arap Emirlikleri   64
    6-Lübnan   63
    7-Gürcistan   62
    8-Bahreyn   61
    8-Umman   61
    9-Kazakistan   59
    10-İran   58
    10-İrlanda   58
    Dünya Ortalaması      yüzde 50
    16-Türkiye   46

    5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü...TIMSS 2015’e göre: İlkokul öğretmenleri daha mutlu

    4’ÜNCÜ SINIFLAR (İLK 10)

    Mesleğinden ‘çok fazla tatmin olduğunu’ ifade eden öğretmenlere sahip öğrenci oranı (yüzde)

    1-İran   83
    2-Katar   75
    3-Umman   74
    4-Birleşik Arap Emirlikleri   70
    5-Gürcistan   69
    6-Sırbistan   66
    7-Şili   65
    8-Kazakistan   64
    8-İspanya   64
    8-Endonezya   64
    8-Hırvatistan   64
    9-Güney Afrika   62
    9-İrlanda   62
    10-Suudi Arabistan   61
    14-Türkiye   56
    Dünya Ortalaması   52

     

     

     

     

     

    Etiketler: 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü , TIMSS , öğretmen
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