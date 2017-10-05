5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü sosyal medya gündeminde

Birçok ülkede 5 Ekim’de kutlanan ‘Dünya Öğretmenler Günü’ sosyal medya gündemine de yansıdı. Twitter kullanıcıları eğitimcilerin öğretmenler gününü kutlarken, mesleğin ne kadar kutsal olduğundan söz etti. Ayrıca atama bekleyen öğretmen adaylarına da kutlama mesajları yayınlandı. İşte Twitter’da ‘Dünya Öğretmenler Günü’ mesajları:

Nihal Koçak‏ @Nihalimk

#5EkimDünyaÖğretmenlerGünü dikkat edin öğretmen işe gidiyorum demez, okula gidiyorum der. Öğretmenlik çok başka bir şey

zero‏ @dalizero

#5EkimDünyaÖğretmenlerGünü Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimize minnettarız.

yakup‏ @ykp_cn

Ne kadar Türkiye'de öğretmene değer verilmese de #5EkimDünyaÖğretmenlerGünü kutlu olsun

Sinan Kadır‏ @SinanKadr

#5EkimDünyaÖğretmenlerGünü. Ne yazik ki öğretmenler hak ettiği değeri görmüyor...

MorRrr‏ @ccys1912

"Öğretmen yalvarmaz, öğretmen boyun eğmez, öğretmen el açmaz. Öğretmen ders verir" #5EkimDünyaÖğretmenlerGünü kutlu olsun.

Av. Fatma BENLİ‏ @AvFatmaBenli

Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. (Hz Ali) Kıymetlilerimiz, değerli öğretmenlerimiz #5EkimDünyaÖğretmenlerGünü nüz kutlu olsun.

Hamza AYDOĞDU @hmzaydg

Sevginin ve fedakarlığın en saf halini yaşayan/yaşatan öğretmen kardeşlerimin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü kutlu olsun

OneBuneŞune‏ @onebunesune1

#5EkimDünyaÖğretmenlerGünü Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. (Atatürk)

.‏ @urmf000

#5EkimDünyaÖğretmenlerGünü yıl 1923. "paşam vekil maaşlarını düzenleyeceğiz ne kadar verelim?"

Atatürk: "öğretmen maaşlarını geçmesin."

İzmir'den Okul‏ @DenOkul

#5EkimDünyaÖğretmenlerGünü nedeniyle hocalarımıza izin verdik bugün. Öğrencilerle koridorda maç yapıyoruz.

Andaç‏ @vefali141

İşini hakkıyla yapan, güzel insanlar yetiştirmek için çalışan, güzel yürekli tüm öğretmenlerimizin #5EkimDünyaÖğretmenlerGünü kutlu olsun

♏ O piti piti 🌟 💫‏ @karamelasepet1

#5EkimDünyaÖğretmenlerGünü tüm atama bekleyen öğretmenlerin de kutlu olsun. Daha iyi bir gelecek için, bütün öğretmenlerimize kolaylıklar...

Talip Küçükcan‏Onaylanmış hesap @tkucukcan

Öğretmenlerimiz sizi çok seviyoruz. Çocuklarımız (geleceğimiz) size emanet. #5EkimDünyaÖğretmenlerGünü #WorldTeachersDay kutlu olsun