Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Hürriyet >Eğitim>5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü sosyal medya gündeminde

    5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü sosyal medya gündeminde

    Hürriyet Eğitim
    05.10.2017 - 11:36 | Son Güncelleme:

    5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü, sosyal medya gündemine de taşındı. Kullanıcılar, öğretmenler için kutlama mesajları yayınlarken, atanamayan öğretmen adaylarını da unutmadı.

    Birçok ülkede 5 Ekim’de kutlanan ‘Dünya Öğretmenler Günü’ sosyal medya gündemine de yansıdı. Twitter kullanıcıları eğitimcilerin öğretmenler gününü kutlarken, mesleğin ne kadar kutsal olduğundan söz etti. Ayrıca atama bekleyen öğretmen adaylarına da kutlama mesajları yayınlandı. İşte Twitter’da ‘Dünya Öğretmenler Günü’ mesajları:

    Nihal Koçak‏ @Nihalimk
    #5EkimDünyaÖğretmenlerGünü dikkat edin öğretmen işe gidiyorum demez, okula gidiyorum der. Öğretmenlik çok başka bir şey

    zero‏ @dalizero
    #5EkimDünyaÖğretmenlerGünü Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimize minnettarız.

    yakup‏ @ykp_cn
    Ne kadar Türkiye'de öğretmene değer verilmese de #5EkimDünyaÖğretmenlerGünü kutlu olsun

    Sinan Kadır‏ @SinanKadr
    #5EkimDünyaÖğretmenlerGünü. Ne yazik ki öğretmenler hak ettiği değeri görmüyor...

    MorRrr‏ @ccys1912
    "Öğretmen yalvarmaz, öğretmen boyun eğmez, öğretmen el açmaz. Öğretmen ders verir" #5EkimDünyaÖğretmenlerGünü kutlu olsun.

    Av. Fatma BENLİ‏ @AvFatmaBenli
    Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. (Hz Ali) Kıymetlilerimiz, değerli öğretmenlerimiz #5EkimDünyaÖğretmenlerGünü nüz kutlu olsun.

    Hamza AYDOĞDU @hmzaydg
    Sevginin ve fedakarlığın en saf halini yaşayan/yaşatan öğretmen kardeşlerimin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü kutlu olsun

    OneBuneŞune‏ @onebunesune1
    #5EkimDünyaÖğretmenlerGünü Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. (Atatürk)

    .‏ @urmf000
    #5EkimDünyaÖğretmenlerGünü yıl 1923. "paşam vekil maaşlarını düzenleyeceğiz ne kadar verelim?"
    Atatürk: "öğretmen maaşlarını geçmesin."

    İzmir'den Okul‏ @DenOkul
    #5EkimDünyaÖğretmenlerGünü nedeniyle hocalarımıza izin verdik bugün. Öğrencilerle koridorda maç yapıyoruz.

    Andaç‏ @vefali141
    İşini hakkıyla yapan, güzel insanlar yetiştirmek için çalışan, güzel yürekli tüm öğretmenlerimizin #5EkimDünyaÖğretmenlerGünü kutlu olsun

    ♏ O piti piti 🌟 💫‏ @karamelasepet1
    #5EkimDünyaÖğretmenlerGünü tüm atama bekleyen öğretmenlerin de kutlu olsun. Daha iyi bir gelecek için, bütün öğretmenlerimize kolaylıklar...

    Talip Küçükcan‏Onaylanmış hesap @tkucukcan
    Öğretmenlerimiz sizi çok seviyoruz. Çocuklarımız (geleceğimiz) size emanet. #5EkimDünyaÖğretmenlerGünü #WorldTeachersDay kutlu olsun

    Etiketler: 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü , Öğretmen , SOSYAL MEDYA , Twitter , ÖĞRENCİ , OKUL
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri