5 dakikada şarj edilecek

Alman otomotiv şirketi Daimler AG'nin elektrikli kamyonlarda kullanılacak piller için hızlı şarj teknolojisi üreten İsrailli şirket StoreDot'a 60 milyon dolar yatırım gerçekleştireceği belirtildi.

Daimler'den yapılan açıklamada, şirketin kamyon departmanının yatırım gerçekleştireceği nanoteknoloji malzemeleri üreticisi StoreDot'a ayrıca bir yönetim kurulu üyesi de atayacağı belirtildi.

Şirketin nanoteknoloji alanındaki çalışmaları sayesinde elektrikli araç pillerinin, akaryakıt depolarıyla aynı sürede şarj edilebileceği aktarılan açıklamada, yatırım sonrasında bu teknolojinin daha çabuk geliştirileceği kaydedildi.

StoreDot, geliştirdiği flashbattery pilleriyle çalışan elektrikli araçların 5 dakikada tam şarj seviyesine ulaşarak 480 kilometre yol kat edebildiğini duyurmuştu.

Şirket, cep telefonlarında ve elektrikli araçlarda kullanılmak üzere geliştirdiği pilleri karbon bazlı karışımlar ve nano-materyallerle güçlendiriyor. Söz konusu pillerin gelecekte bugün kullanılan lityum-iyon pillerin yerini alacağı belirtiliyor.

İsrailli StoreDot'a, daha önce de Güney Koreli telekominikasyon devi Samsung'un yatırım iştiraki Samsung Ventures, Rus milyarder Roman Abramoviç'in 'Norma Investment' şirketleri ile İsrailli Girişimci Moshe Hogeg'in "Singulariteam" fonu da yatırım yapacağını açıklamıştı.