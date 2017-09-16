Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>5 dakikada şarj edilecek

5 dakikada şarj edilecek

AA
16.09.2017 - 09:02 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 09:02

Alman otomotiv şirketi Daimler AG'nin kamyon departmanı, İsrailli nanoteknoloji şirketi StoreDot'a hızlı şarj edilebilen pillerin geliştirilmesi için yatırım yapacağını duyurdu. Yapılacak olan yatırım ile birlikte elektrikti kamyonların bataryalar 5 dakikada dolacak.

Alman otomotiv şirketi Daimler AG'nin elektrikli kamyonlarda kullanılacak piller için hızlı şarj teknolojisi üreten İsrailli şirket StoreDot'a 60 milyon dolar yatırım gerçekleştireceği belirtildi.

Daimler'den yapılan açıklamada, şirketin kamyon departmanının yatırım gerçekleştireceği nanoteknoloji malzemeleri üreticisi StoreDot'a ayrıca bir yönetim kurulu üyesi de atayacağı belirtildi.

Şirketin nanoteknoloji alanındaki çalışmaları sayesinde elektrikli araç pillerinin, akaryakıt depolarıyla aynı sürede şarj edilebileceği aktarılan açıklamada, yatırım sonrasında bu teknolojinin daha çabuk geliştirileceği kaydedildi.

5 dakikada şarj edilecek

StoreDot, geliştirdiği flashbattery pilleriyle çalışan elektrikli araçların 5 dakikada tam şarj seviyesine ulaşarak 480 kilometre yol kat edebildiğini duyurmuştu.

Şirket, cep telefonlarında ve elektrikli araçlarda kullanılmak üzere geliştirdiği pilleri karbon bazlı karışımlar ve nano-materyallerle güçlendiriyor. Söz konusu pillerin gelecekte bugün kullanılan lityum-iyon pillerin yerini alacağı belirtiliyor.

İsrailli StoreDot'a, daha önce de Güney Koreli telekominikasyon devi Samsung'un yatırım iştiraki Samsung Ventures, Rus milyarder Roman Abramoviç'in 'Norma Investment' şirketleri ile İsrailli Girişimci Moshe Hogeg'in "Singulariteam" fonu da yatırım yapacağını açıklamıştı.

Etiketler: Daimler , storedot , flashbattery
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri