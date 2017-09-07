15 dakikada 2 kez ölümden döndü

Adıyaman'da suya düşen 3 yaşındaki Mehmet'i annesi son anda kurtardı. Hastaneye götürülürken virajı alamayıp uçuruma yuvarlanan araç, ağaca takılınca bir kez daha kurtuldular. Bu sırada gelen ambulans ise üçüncü mucize oldu. Çelikhan ilçesinde oturan 42 yaşındaki Zeynep Yerlikaya, 3 yaşındaki oğlu Mehmet ile birlikte bayram ziyareti için Koçali köyündeki ailesinin yanına gitti.

OTOMOBİL, KAVAK AĞACINDA!

Bayramın 4 günü öğle saatlerinde evlerinin önünden geçen Pamuk deresinin kenarında arkadaşlarıyla oyun oynayan Mehmet, bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Çırpınan oğlunu fark eden anne Zeynep Yerlikaya, kurtarmak için hemen suya atladı. Anne oğlunu sudan çıkartırken çevredekiler de 112'yi aradı. Bunun üzerine bir ekip, Adıyaman merkezden, 38 kilometre uzaklıktaki köye gitmek için yola çıktı. Bu sırada küçük çocuğun dayısı Yaşar Özşahin (51), yeğeni, kardeşi ve annesi Emine Şahin'i (61) de otomobiline alarak, ambulansı karşılamak için yola çıktı. Ancak aşırı hız yapan Özşahin, Adıyaman- Malatya karayolunun 25'inci kilometresindeki virajda direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil ise 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ancak 10 metre sonra bir mucize daha yaşandı ve otomobil bir kavak ağacına yaslanarak durdu.

"TEKRAR KAZA YAPTIK"

Aile üyeleri hafif yaralanırken, otomobilden çıkan dayı Yaşar Özşahin, 112'yi tekrar arayarak kaza yaptıklarını söyledi. Bunun üzerine 112 merkezinden 2'nci bir ambulans daha yola çıktı. Boğulma ihbarıyla çıkan ilk ambulans kısa süre sonra kaza yerine ulaştı. Kazayı görünce duran ve durumu öğrenen sağlık görevlileri, bir yandan yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, bir yandan da telsizle ikinci ambulansa kaza yerini bildirdi. Ardından da Mehmet ve annesini alarak hastaneye götürdü. Kısa süre sonra gelen ikinci ambulans da Yaşar ve Emine Özşahin'i Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan aile üyeleri, 15 dakika içinde gerçekleşen 3 mucize olayla hayatta kalmanın sevincini yaşadı.

'PEŞ PEŞE MUCİZELER YAŞADIK'

Yaşar Özşahin, "Kardeşim suya düştüğünü çabuk fark edip kurtarmasa yeğenim ölebilirdi. Şarampole yuvarlandığımızda o kavak ağacı olmasa bu kez de hepimiz ölebilirdik. Ambulansın o anda gelmesi de başka bir mucize gibi oldu. Allah'a şükür 15 dakika içinde peş peşe mucizeler yaşayarak hayatta kaldık. Bunu ancak yaşayan bilir" dedi. (Sabah)