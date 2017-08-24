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    5 çocuktan 1'i zorbalık görüyor

    Önder ÖNDEŞ
    24 Ağustos 2017 - 23:58Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 00:03

    OECD’nin ‘Okullarda zorbalık ne kadar problem’ raporuna göre Türkiye’de 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin yüzde 19’u ayda en az birkaç kez akranları tarafından fiziksel ya da sözel şiddete maruz kalıyor. Türkiye de OECD ortalamasında.

    EKONOMİK İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), PISA 2015 programı kapsamında 72 ülkede öğrenci, veli, öğretmen ve okul yöneticileriyle anket yaptı. 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin okullarda zorbalığa (gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan) ne oranda ve sıklıkta maruz kaldığı da araştırılan konular arasında yer aldı.

    OECD’nin yayınladığı yeni rapora göre Türkiye’de 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin yüzde 19’u okullarında ayda birkaç kez sözel veya fiziksel şiddete maruz kalıyor. Türkiye, OECD’nin yüzde 19’luk ortalamasına benzer tablo elde ederken Hong Kong, Letonya, Dominik Cumhuriyeti, Malezya, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus ve Tayland gibi birçok ülkede bu oran yüzde 25’in üzerine çıkıyor. En düşük oran Tayvan, Güney Kore, Hollanda, İrlanda ve Portekiz’e ait. OECD’nin analizine göreyse zorbalık yaygın. Rapordan öne çıkan bazı veriler ise şöyle:

    5 çocuktan 1i zorbalık görüyor


    -Erkekler, kızlara göre daha fazla fiziksel şiddete maruz kalıyor. Ancak kızlarda sözel zorbalık daha yaygın.
    -Zorbalık, çocuk ve gençlerin akademik kapasitelerini de etkiliyor. Bunun yüksek olduğu okullarda PISA 2015’te fen bilimleri ortalaması 47 puanlık daha düşük.
    -Öğrencilerin yaşam tatmin düzeyleri de etkileniyor. Zorbalığa uğrayanlar özellikle Türkiye, Güney Kore ve İngiltere’de diğer ülkelere göre daha mutsuz.
    -Sıklıkla zorbalığa uğrayanların okulda devamsızlık yapma olasılıkları 3-4 kat artıyor.
    -Zorbalığın yüksek olduğu okullarda öğretmen-öğrenci ilişkileri zayıflıyor ve okul iklimi olumsuz etkileniyor.
    -OECD ülkelerinde 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin yüzde 4’ü ayda birden çok fiziksel şiddete uğradığını söylüyor. 

    Etiketler: zorbalık , OKUL , gazetehaberleri
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