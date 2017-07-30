5 büyük borsada işlem yaptırıyor

GarantiFX müşterileri, uluslararası para piyasalarındaki 5 büyük borsanın endeks değerlerinin dayanak varlık olarak alındığı fark sözleşmelerinde, GarantiFX Trader işlem platformları üzerinden emir iletimi gerçekleştirebilecek. Garanti Yatırım Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Utku Ergüder, “Garanti Yatırım müşterileri Avrupa’daki 12 ülkenin 50 değerli firmasının yer aldığı EUROSTOXX 50, Frankfurt merkezli DAX 30, Amerika’daki 500 şirketin hisse senetlerinin işlem gördüğü S&P500, Dow Jones 30 ve NASDAQ borsalarının endeks değerlerine ait fark kontratlarında (CFD) işlem yapılabilecekler” dedi.