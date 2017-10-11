5 bin yıllık çikolata tarihine yolculuk

SON 150 yılda çikolatada yaşanan gelişmeyi aktaran müzede, bir dönem aristokrat içeceği olan bugün ise hemen herkes tarafından tüketilen çikolatanın üretimi de yapılıyor. Müzeye giriş ücreti 13.5 euro. 15 ve üzerinde kişiden oluşan gruplar için kişi başı ücret ise 10 euro. Ziyaretçiler 60-90 dakika arasında müzeyi gezebiliyor.

Kakao tozu yapılan yaklaşık 500 yıllık ilkel ekipmanlar, Gana’da kakao taşımada kullanılan 70 yıllık kayık, 200 yıllık kakao yağı üretilen pres, 100 yıllık çikolata ve şekerleme otomatları, içine sıcak çikolata konulan gümüş ve porselenden yapılmış 250 yıllık kap ve fincanların bulunduğu müzeye gelenler, kakao ve çikolatanın 5 bin yıllık geçmişine yolculuk yapıyor.

3 DAKİKADA TAZE ÇİKOLATA

Sütlü ile bitter çikolata arasındaki farkların anlatıldığı, çikolatanın üretiminin uygulamalı olarak aktarıldığı 3 katlı müzenin en üst katında bulunan yaratıcı bölümünde, badem, fındık, fıstık, şekerleme gibi istenilen içerikteki çikolata siparişi verilip 2-3 dakika içinde kalıba dökülmüş haliyle taze taze yenebiliyor. Bu katta ayrıca çocuklar için özel bölüm bulunuyor. Burada çocuklara çikolata üretimi uygulamalı olarak anlatılıyor.

İspanyollar tarafından 17. yüzyılda Avrupa’ya getirildiğine ilişkin bilgilerin sunulduğu, kakao tanelerinin sergilendiği müzeyi yılda yaklaşık 700 bin kişi ziyaret ediyor.

İştahları kabartan müzeyi gezenler, giriş katında belirtilen mağazadaki çikolatalardan alabiliyor.



























