Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>5 bin Türk parasını Avrupa'ya götürdü! Londra ve Lizbon'da 20 milyar dolarlık gayrimenkul

5 bin Türk parasını Avrupa'ya götürdü! Londra ve Lizbon'da 20 milyar dolarlık gayrimenkul

Hürriyet Haber
28.12.2017 - 14:36 | Son Güncelleme:

Seba İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Engin Keçeli, darbe girişimi sonrasında Türk vatandaşlarının yurt dışında gayrimenkule yöneldiğini söylerken, “Londra, Lizbon gibi şehirlerde yaklaşık 20 milyar dolarlık gayrimenkul aldılar.” iddiasında bulundu.

Dünya gazetesinden Leyla İlhan'ın haberine göre; Engin Keçeli, geçen yıl yaşanan darbe girişimi sonrası oluşan algı ve güvenlik probleminden dolayı 5 bine yakın Türk vatandaşının parasını yurt dışına götürdüğünü iddia etti.

Keçeli, “Yurt dışında banka faizleri düşük olduğu için paralarını konuta yatırdılar. Londra, Lizbon gibi şehirlerde yaklaşık 20 milyar dolarlık gayrimenkul alımı yaptılar” diye konuştu. Engin Keçeli, bu ülkelerden alım yapanların bir süre sonra aidatlarını ödeyemeyecek duruma geleceklerini savunarak, “Benzer bir durumu geçmişteki yıllarda yaşamıştık” dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Etiketler: LIZBON , Faiz
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri