5 bin kişiye iş imkanı

Şu an Türkiye’de kaç çalışanınız var?

ISS, 2004 yılından beri var Türkiye’de. Toplam 30 bin 164 çalışanımız var. 30 bin çalışanın 28 bini saha çalışanı. Geriye kalan 2.200 çalışan da yöneticilerimiz.



Nasıl bir çalışan profili var, kimler çalışıyor bu şirkette?

19 bin çalışanımız tesis yönetimi kısmında. Tesis yönetiminde temizlik, resepsiyon gibi hizmetler var. 4 bin 300’ü catering’de, 5 bin 200’ü güvenlikte, 315’i de haşere kontrolünde. Uluslararası stratejiye baktığımızda entegre tesis yönetimine gitmek var, yani örneğin bir bankanın veya hastanenin kendi işi dışında bütün işleri üstlenebilmek istiyoruz.



Kadın çalışan oranı nedir?

Kadın çalışan oranı yüzde 42 yani 12 bin 200 kadın çalışan var. Orta düzey yöneticilerin yüzde 33’ü, üst yönetimin yüzde 29’u kadın. Bu yıl bir çalışma yaptık “işte sıra sende” diyerek. Erkeklerin yaptığı işleri kadınlar da yapsın diye başlattık. Mesela camcı, makinacı gibi işler hep erkek işi gibi görülmüş biz bu algıyı yönetmeye çalışıyoruz. Asıl önemlisi toplumsal cinsiyet kapsamında bazı eğitimler vermeye başladık. İçeriden 13 eğitmenimiz sahada farkındalığı arttıracak çalışmalar yapıyorlar. Açıkçası beni en çok heyecanlandıran şeylerden biri bizim 30 bin çalışanımız olması. 30 bin çalışanda ufak bir soru işareti açsanız bir farkındalık yaratsanız bu onun çevresinde yayılacaktır. O etki alanının fazlalığı bizi çok heyecanlandırıyor. Aslında bu tür programları yapınca çok gönüllüler çıkıyor. 35 gönüllümüz var 13’ü eğitmen oldu. Aşçı yetiştirme programı da açacağız, o da erkek işi olarak algılanıyor.



Deyimleri de değiştirmişsiniz?

Evet o çok önemli, dilde başlıyor farkındalık. Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri’ne imza attık ve bu projeyi başlattık. ISS globale de anlattık onlar da başlamak istediler. Gönüllülük çok ön plana çıkan bir konu. ISS Derneğimiz var, gönüllülerin bulunduğu bir dernek. Yıllar önce 1 TL ile hayat kurtarabilirsin diye başlamıştık, mesela bir çalışanın sağlık sorunu oldu, bir afet oldu, o zaman o kişiyi destekliyoruz… Çalışanlar gönüllü olarak maaşlarından bir miktar ayırıyorlar bu para bir fonda toplanıyor… 11 bini geçti katkı edenlerin sayısı.



Çalışan bağlılık oranınız nedir?

Çalışan bağlılığı anketi yapıyoruz 16 bin çalışan katıldı geçen sene. 5 üzerinden 4.5 bağlılık skoru çıktı.



Yıllık çalışan sirkülasyonu?

Aylık yüzde 3-4’leri buluyor.



Kaç yönetici var?

2.200 yönetici çalışan var.



YÜZDE 60’I İÇERİDEN YETİŞME

Ne kadarı sahadan yetişme?

Yüzde 60 civarı sahadan yetişme. Bizdeki kariyer planında sahadan gelenler önce merkez yönetici oluyor, sonra direktör yardımcısı sonra genel müdür yardımcısı olarak devam edebiliyorlar. Komi olarak başlayıp direktör olanlar var. En baştaki 200 yöneticinin 74’ü sahadan gelme. Şirket çok hızlı büyüdüğü için hem kendi içimizden hem de dışarıdan yönetici atıyoruz.



2018’de kaç kişiyi işe alacaksınız?

2018’de 5 bin kişi daha artacaktır sayımız. Şehir hastanelerinin ihaleleri var şu anda onlar da etkileyecek mutlaka... Mesele Adana’da şehir hastanesi projesini aldık sadece o projede 1.500 çalışanımız var.



Kimleri işe alacaksınız?

Büyük bölümü saha çalışanları olacak. Bizim için en temel şey şirket kültürüne uyması. Bizim dört bir yanımızda insan var, insani dokunuşla işe alım diyoruz, insani dokunuşu olan kişiyi işe almamız gerekiyor. Çünkü eğer o yoksa onda sonradan eğitemiyorsunuz. Hoş geldiniz demek, gülümsemek, servis hizmetleri ile ilgili yetkinlikler olmazsa olmuyor. Saha çalışanında bunları istiyoruz. Catering tarafında, aşçılarda deneyim olması gerekiyor, güvenlik tarafında da sertifika gerekiyor. Yöneticilerde de en temeliyle kültür ve öğrenme çevikliği arıyoruz.