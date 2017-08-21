5 bin kişilik aşiret düğününde gelin altınları taşıyamadı

Şırnakın Uludere ilçesinin Goyi aşiretinin ileri gelenlerinden Hakkariye yerleşik işadamı Mehmet Sevenin oğlu Özgür Sevenile Kırıkkaleli öğretmen Başak Sözdinleriçin Hakkarinin Bay Köyünde 2 gün 2 gece sürendüğün yapıldı. 2011 yılında tanıştığı 30 yaşındaki öğretmen Başak Özdilek ile hayatını birleştiren Hakkarili Özgür Sevenin düğün töreni Kuzey Irak, Van, Hakkari ve Şırnak’tan aralarında siyasetçi, kurum amirleri ve aşiretlerin ileri gelen bir çok önemli ismibuluşturdu.

5 BİN DAVETLİ

Bay Köyü’ndekidüğüne AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Kuzey Irak Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzani’nin isteği üzerine gelen Azad Goyi, Hakkari eski Milletvekilleri Abdulmattalip Özbek, Fehmi Öztunç, Durankaya Beldesi Belediye Başkanı Fatih Keskin, CHP Hakkari il Başkanı Aytekin Karahanlı, MHP Hakkari il Başkanı Fatih Özbek, İl Özel İdaresi Genel Sektereti Osman Kızılban, Vedaş Hakkari Müdürü İsmail Özdemir, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Reşit Güldal, Korucular Derneği Başkanı Sadi Özatak,Pinyanişi aşiretinin ileri gelenlerinden Orhan Pirozbeyoğlu, işadamı İsmet Ölmezin yanı sıra Şırnak, Uludere, Hakkari, Van ve Kuzey Iraktan yaklaşık 5 bin davetli katıldı.

Düğün alanında kayınpeder Mehmet Sevenve yakınları tarafından karşılanan davetliler, yerel sanatçıların kemençe eşliğinde söylediğiKürtçe şarkılarla halay çekti. Düğüne katılan davetlilere kavurma, pilavve cacık ikram edildi.

GELİN ALTINLARI TAŞIYAMADI

Gün sonunda davetliler, öğretmen gelin Başak Sözdinler ile damat Özgür Sevenetakı takmak için adeta birbiriyle yarıştı. Gelin altınları taşımakta zorlandı.Kırıkkaleli Öğretmen Sözbilene onlarca bilezik, cumhuriyet altını, bileklik, kemer ve kolye takıldı.

BARZANİ’NİN TEMSİLCİSİ: GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR BİZİ

Düğüne katılan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin aşiretlerden sorumlu olduğu belirtilen Azad Goyi, Kürdistan Bölgesi Yönetimi adına Hakkarideki bir düğüne katılmaktan gurur duyduklarını belirterek şöyle dedi:

"İnşallah gençlerimiz hep böyle mutlu olur. Biz de bölge halkımızla iyi gününde de, kötü gününde de birlikte olmak istiyoruz. 25 Eylül sonunda da inşallah referandum sonuçlarından sonra biz de böyle bir kutlama yapmayı düşünüyoruz. İnşallah güzel günler bekliyor bizi. Kuzey Irak Bölgesel yönetimi Başkanı sayın Mesut Barzaninin de bölge halkımıza selamlarını buradan iletiyorum.

Goyi aşiretinin ileri geleni damadın babası Mehmet Seven ise, oğlunun mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan bütün davetlilere teşekkür etti.