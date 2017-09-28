5 bin Euro’ya çalışacak mühendis bulunamadı

17 ülkede 50 binden fazla çalışanı olan grubun davetiyle Viyana’da Trenkwalder’in Avrupa ve Türkiye operasyonlarıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdik. Trenkwalder Group’un CEO’su Oktay Erciyaz ,Türkiye ekonomisinin büyümesi ve kalkınma için eğitime ağırlık vermesi gerektiğinin altını çizerek, “Türkiye kişi başına 25 bin dolarlık gelir rakamını yakalayamazsa, yurtdışına ucuz işgücü gönderen ülke durumundan kurtulamaz” dedi. Erciyaz, Almanya’da 1.2 milyon boşluğu doldurulamayan nitelikli işgücü ihtiyacının 2030’da 4 milyona çıkacağını söylerken, “Türkiye’nin bu alanda büyüyen nüfusu ile önemli bir avantajı var. Almanya’da aylık 5 bin Euro ile çalışacak onlarca mühendise ihtiyaç var. Ama bu işlere yerleştirmek için eleman bulamıyoruz. Portföyümüzde nitelikli işgücü bulamadığımız için uzun süredir dolduramadığımız 5 binden fazla açık iş ilanı bulunuyor. Avrupa’da en fazla eleman ihtiyacı sağlık sektöründe” dedi.

Yılda 1 milyondan fazla iş başvurusu alan Trenkwalder’ın Türkiye Genel Müdürü Alper Menemencioğlu ise 2007’de girdikleri Türkiye pazarında 2016’da 250 milyon liralık ciroya ulaştıklarını, 2017 yılını ise yüzde 30-40 büyüme ile kapatacaklarını söyledi.