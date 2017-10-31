5 bin engelli kamuda işe alınacak

2011 yılında yürürlüğe konulan engelli kamu personeli seçme sınavı (EKPSS) ile, son 15 yılda kamu kurumlarında çalışmakta olan engelli memur sayısının dokuz kattan fazla artışla 5 bin 777’den 2017 yılı itibariyle 52 bin 236’ya ulaştığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın da verdiği müjdelerde ifade ettiği üzere 2018 Yılında kamu kurumlarımıza 5 bin engelli vatandaşımızın ataması gerçekleştirilecektir.

Atamalar iki grupta yapılacak olup 2 bin 500 engelli vatandaşımız 2018 yılının ilk çeyreğinde, 2 bin 500 engelli vatandaşımız ise 2018 yılının son çeyreğinde kamuya yerleştirilecektir.

Ayrıca yapılacak olan yönetmelik düzenlemesiyle de iki yılda bir yapılan EKPSS sonuçlarının geçerlilik süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılacaktır. Engelli vatandaşlarımız ellerindeki geçerli EKPSS puanlarından hangisi yüksekse o puan esas alınarak tercihte bulunabileceklerdir. 2018 yılında ÖSYM'nin açıklayacağı takvim çerçevesinde EKPSS yapılacaktır.”

101 BİN ENGELLİ ÇALIŞMA HAYATINDA

Açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenelik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun değerlendirmelerine de yer verildi. Engelli istihdamını artırmaya dönük birçok teşvik, tedbir ve yasal düzenlemenin hayata geçirildiğini belirten Sarıeroğlu şu bilgileri verdi:

“2017 Ağustos ayı itibariyle; 9 bin 787 engelli vatandaşımız kamuda, 91 bin 783 vatandaşımız özel sektörde olmak üzere toplam 101 bin 570 engelli vatandaşımız çalışmaktadır. 2002-2017 yılları arasında; 52 bin 574 engelli kadın, 312 bin 552 engelli erkek olmak üzere toplam 365 bin 129 engelli kardeşimiz işe yerleştirilmiştir.

İŞKUR tarafından düzenlenen Aktif İşgücü Programlardan 2012-2017 yılları arasında; Mesleki Eğitim Kurslarımızdan 25 bin 653 engelli kardeşimiz; İşbaşı Eğitim Programlarımızdan 3 bin 153 engelli kardeşimiz; Girişimcilik Eğitim Programlarımızdan bin 5 bin 940 engelli vatandaşımız faydalanmıştır.

Ayrıca Toplum Yararına Programlarımızdan da 355 bin 56 engelli vatandaşımız yararlanmıştır. Aktif İşgücü Programlarımızdan toplamda ise 69 bin 802 engellimiz yararlanmıştır. Attığımız bu adımlar sayesinde kamuda ve özel sektörde engelli istihdamında ciddi ilerlemeler sağladık.”