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    5 bin dolar alıp 2 günde yutmuş!

    DHA
    02.10.2017 - 14:41 | Son Güncelleme:

    Antalya'da yakalanan kadının midesinden çıkan 76 kokain kapsülünü 2 günde yuttuğu ve karşılığında 5 bin dolar aldığı öğrenildi.

    İsviçre'nin Zürih kentinde, her biri 10- 12 gram ağırlığında 76 kokain kapsülü yutarak uçakla geldiği Antalya'da yakalanan Venezuelalı 29 yaşındaki Maria Rodriguez, adliyeye sevk edildi. Kuryelik için 5 bin dolar alan Rodriguez'in kapsülleri 2 günde yuttuğu belirtildi.

    27 Eylül günü Zürih- Antalya seferini yapan uçakla kente gelen Venezuela uyruklu Maria Rodriguez'in uyuşturucu madde kuryesi olabileceği istihbaratı üzerine polis harekete geçti. Maria Rodriguez, uçaktan indikten sonra gözaltına alındı. Yapılan iç muayenesinde, midesinde çok sayıda yabancı cisim olduğu görülen Maria Rodriguez, hastanede gözetim altına alındı. Kadının midesinde, her biri 10- 12 gram ağırlığında 76 kokain kapsülü tespit edildi. Gözetim altında tutulan kadın, 4 günde 76 kapsülü doğal yollarla çıkarttı. Maria Rodriguez'in midesinden çıkan uyuşturucunun 880 gram olduğu, piyasa değerinin ise yaklaşık 350 bin TL olduğu kaydedildi.

    İKİ GÜNDE YUTMUŞ, 5 BİN DOLAR ALMIŞ

    Hastanedeki tedavisinin ardından dün taburcu edilerek İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen kadın sorgusunda, 76 kapsülü 2 günde yuttuğunu söyledi. Uyuşturucu kuryeliği için şebekeden 5 dolar aldığını itiraf eden Maria Rodriguez, ifade işlemlerinden sonra 'uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: DOLAR , kokain , isviçre , Maria Rodriguez , ANTALYA
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