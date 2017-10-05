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    Hürriyet >Gündem>"5 bin değil, 500 bin ülkücü hazır ve nazır"

    "5 bin değil, 500 bin ülkücü hazır ve nazır"

    İHA
    05.10.2017 - 21:20 | Son Güncelleme:

    Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kerkük için "5 bin ülkücü hazır" açıklamasına "500 bin ülkücü ile hazırız" diyerek destek verdi.

    Pamukkale ilçesindeki Ülkü Ocaklarına ait Alpaslan Türkeş Talebe Yurdu’nun açılışı için Denizli’ye gelen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Kuzey Irak'ta Kerkük'ü de kapsayan referandum hakkında "5 bin ülkücü hazır" diyen MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli’nin sözlerini hatırlatarak, "Atalarımızın emaneti, ecdadımızın yadigari Kerkük’te ve birçok Türkmen coğrafyasında askerimizle muhatap olamayacak aşağılık Barzani maalesef sözde referandum yaptı. Oradaki vatanda coğrafyamızı işgal etmek, soydaşlarımızı yok etmek istiyor. Liderimiz Devlet Bahçeli milli meselelerdeki duruşunu göstermiştir. En az 5 bin gönüllü ülkücü olarak soydaşlarımızın dirliği, birliği, beraberliği, huzuru için gitmeye hazır olduğunu ifade etmiştir. Evet biz de şunu ifade etmek istiyoruz; şakamız yoktur, oyun da oynamıyoruz, 1968'de şahadet şerbetini içen Nuri Kılıç ve diğer şehitlerimiz olduysa vatan, millet şahidimizdir 5 bin değil, samimiyetle 500 bin ülkücü olarak hazır ve nazırız. Geriye dönmeyi düşünmeyerek sadece Allah’a teslim oluruz. İmanımızla, inancımızla soydaşlarımıza olan sorumluluğumuzla geri dönmemek adına yol revan oluruz. Kimse bu işleri oyun oynamak sanmasın. Hele ki sefil, zavallı bu işlerle meşgul olmasın. Sonunun hazin olacağını aklından çıkarmasın” dedi.

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    Etiketler: bahçeli , ülkücü , ülkü ocakları , Olcay Kılavuz
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