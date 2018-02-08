5 bilinmeyenli taşeron formülü

KİK’in bundan sonraki tüm ihalelerde geçerli olacak formülü şöyle oldu: “A: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya ihale dokümanında brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret, varsa ayni yemek ve yol giderleri ile nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı, B: A değerine bağlı olarak hesaplanan ve bu değerin yüzde 4’ü oranındaki sözleşme gideri ve genel giderler toplamı (A*0,04), T: İhale onay belgesinde yer alan kâr dahil toplam yaklaşık maliyet tutarı olmak üzere “[(A+B)/T]*100” hesabıyla bulunacak yüzdenin 70’in üzerinde olması durumunda kabul edilecek.”