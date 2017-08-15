5 başörtüsü çalarken yakalandı...

Olay dün Canik İlçesi, Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre Türkçe öğretmeni olan ancak atanamayan Hatice E.R., bir AVM'deki mağazaya müşteri gibi girdi.

Şüpheli, işyerinin güvenlik görevlisinin yanında değeri 595 lira olan 5 başörtüsü alıp denemek bahanesiyle kabine girdi. Kabinde üzerlerindeki manyetik güvenlik alarmlarını kestiği başörtüleri çantasına atıp çıktı.

Güvenlik görevlisi kadının eli boş çıktığını görüp şüphe üzerine kabini kontrol ettiğinde, yerde manyetik alarmları gördü. Daha sonra hızla mağazadan çıkan öğretmeni yakalayıp polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis, çantasında 5 başörtüsü bulduğu kadını kelepçeleyip gözaltına aldı. Başörtüler işyeri çalışanlarına teslim edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.