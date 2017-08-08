5 ayrı koruma kurulu kararı koruyamadı

Ayder Yaylası, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 'Turizm Merkezi' ilan edildi. Aynı zamanda belediye mücavir alanı olan ve doğal güzelliği ile öne çıkan yaylada bu tarihten sonra gelişigüzel yapılaşma başladı. 1994 yılında Milli Park, 1998 yılında ise doğal sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan Ayder, 2006 yılında da Bakanlar Kurulu kararıyla, 'Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi' ilan edildi. 1998 yılında doğal sit alanı ilan edilen yayla için yasaya göre valilik tarafından 2 yıl içerisinde koruma amaçlı imar planı oluşturulması gerekiyordu. Ancak, aradan 19 yıl geçmesine rağmen yayla için imar planları hazırlanmadı.

290 YAPIDAN 158’İ KAÇAK

Koruma planlarının uygulanması halinde yapılaşma tipi ve yoğunluğunun ancak projeler dahilinde yapılabileceği Ayder Yaylası, her geçen gün doğal özelliğini yitirdi. Çamlıhemşin Belediyesi Meclisi, Ayder Yaylası´ndaki 290 yapıdan 158´i hakkında, kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı aldı.

EN FAZLA İKİ KAT

Kaçak ve ruhsata aykırı yapıların yıkılması için Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca hizmet alımı yoluyla açık ihaleye çıkıldı. Ancak yıkım ihalesine katılan firma olmayınca kaçak yapılar yıkılamadı. 5 ayrı koruma kararına rağmen kaçak yapıların yükseldiği Ayder Yaylası'nda TOKİ tarafından uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi için 5 farklı yayla modeli hazırlanıyor. Uygulanacak modelde dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapıların yer alması öngörülüyor.





AYDER’İ REZİL ETTİK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Rize´de İsmail Kahraman Kültür Merkezi´nde partisinin İl Başkanları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısındaki konuşmasında Ayder´deki gelişigüzel yapılaşmaya ilişkin sessizliğini bozmuş, Ayder´in kirletilerek rezil edildiğini söylemişti.