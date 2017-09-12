5 aylık pazar 20 milyar liraya ulaştı

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, “Özellikle beyaz eşya sektöründeki vergi indirimlerinin toplam büyümeye pozitif katkısı ön planda. Yüzde 33 beyaz eşyada, yüzde 36 klimada geçen yılın aynı dönemine göre büyümeler gerçekleşti. Diğer ürün gruplarında çift haneli büyümeler yok. 2016 aynı dönemine göre sektörlerin büyüme oranları ise sırasıyla; tüketici elektroniği yüzde 9.5, telekom yüzde 7 ve küçük ev aletleri yüzde 6. Bilgi teknolojileri ve görüntüleme ise daralmaya devam ediyor” dedi.

SOSYAL DİNLEME

Teknosa olarak artık tüketiciyi daha sık dinlemeye başladıklarını anlatan Bülent Gürcan, bu noktada yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi: “Sektörde teknolojinin nabzını tutan çok güçlü bir ağımız var. Bu ağdan aldığımız bilgiler, bize önemli bir içgörü sağlıyor. Yeni reklam kampanyamızı da bugüne kadar yapılmış en geniş sosyal dinlemeye dayalı araştırmanın verileri ışığında kurguladık. Bu metotla tüketicilerin günlük hayatta teknoloji ile ilişkilerini, alışveriş yolculuklarını inceledik.” Teknosa Pazarlama Direktörü Ayşegül Bahçıvanoğlu, “Kampanyamızın yaratıcı sürecinden önce, mevcut araştırmalarımıza ek olarak geniş çapta sosyal dinleme yaptık. Ürün özelinde 226 bin adet datayı titizlikle inceledik, tüketicilerin başına gelen tüm durumları analiz ettik; bu ürünleri satın alma sebeplerini, ürünlerle ilgili beklentilerini ve satın alma tercihlerini belirledik. Analiz ettiğimiz durumları anlattığımız ‘Durum Buysa, Teknosa’ sloganlı reklam kampanyamızı oluşturduk” dedi.