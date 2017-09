5 ayda 9 şube açacak

TÜRKİYE’de her geçen yıl büyüyen dışarıda yeme-içme sektörüne yeni markalar ekleniyor. Pide alanında yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Aktaşlar Lezzet Grubu, Nelipide’den sonra şimdi de Pideor markası ile franchise veriyor. Markaya 300 bin liralık yatırımın 24 ayda geri döndüğünü anlatan Aktaşlar Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Aktaş, “Yıl sonuna kadar 9 yeni şube açmayı planlıyoruz. Bu şubeleri İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin farklı kentlerinde açabiliriz” diyor. Aktaş, yatırımcılara şu bilgileri veriyor:



ORTALAMA 3 BİN TL

- Türkiye’de yaklaşık olarak 20 bine yakın pide restoranı bulunuyor.

- Paket servise uygun olan sektörün metrekare yatırım tutarı ortalama 3 bin TL olarak görülüyor.

- Türkiye genelinde 10 civarında pide zincirinin bulunduğunu tahmin ediyoruz. Günümüzde geleneksel Türk pidesinin, fast food’a rakip olduğunu söylesek yanılmayız.

- Restoran sayısı sürekli artıyor, mevcut firmalar da şubeleşmek için bayi arıyor. Bu bakış açısıyla yüksek kazanç vaat eden sektörümüz yeni yatırımcılarını bekliyor.

- Sektör en hızlı büyümeyi 2000’li yıllarla yaşadı, AVM’lerin açılmasıyla birlikte şube sayıları da hızla çoğalmaya başladı.



NE KADAR YATIRIM YAPMALI?

- Pideor için 100 metrekare dükkan için ortalama kurulum maliyetimiz 300 bin TL civarında. Yapılacak olan dükkanın fiziki şartlarına göre fiyat değişebiliyor.

- Açmayı planladığımız şubelerimizin maliyetleri değişkenlik gösterse de şu anda yatırımının geri dönüşünü 24-36 ay arasında olduğunu gözlemliyoruz. Cadde üzerinde ve AVM’lerdeki uygun lokasyonlarda yer almayı hedefliyoruz.

- Pideor’ları anahtar teslim yağtığımız için franchise giriş bedeli almıyoruz. Reklam katkı ve royalty olarak cirodan yüzde 4 bedel alıyoruz.

- Mağazaların gideri de lokasyona ve çalışan sayısına göre değişkenlik gösteriyor. Ne kadar merkezi bir lokasyonda iş yapıyorsanız gelir ve gideriniz o denli artış gösterir.

- Franchiselarımız 1 haftalık bir eğitimin ardından bütün pide çeşitlerimizi yapabilecek ustalığa sahip olacak. Böylece işletme ve kalifiye personel maliyetlerini düşürmüş oluyoruz. Her restoranda maksimum 4 personel olmasını ve işin potansiyeline göre de minimum 3 kurye olmasını planlıyoruz.



AVANTAJLARI NELER?

- Yoğun çalışma temposunda yaşayan insanların, hızlı ulaşılabilir ve sağlıklı tatlara olan özlemi artırıyor. Hızlı gıda sektörünün büyüyeceğini düşünüyoruz.

- Yatırım yapmak isteyenler için önü açık bir sektör olduğunu düşünüyorum. İnsanlarımız bu pideleri yerinde tüketmeyi seviyor fakat aynı standart ve kalitede pideyi istediği her yerde bulamadığı için alışkanlığa dönüştüremiyor.

RESTORANIN BAŞINDA DURMALARI GEREKİYOR

MARKAYA yatırım yapmak isteyen girişimcilerde aradıkları özellikleri de sıralayan Aktaşlar Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Aktaş, “Pideor; franchising sistemi için planlanmış bir iş modeli. Gıda sektöründe kendi işini kurmak isteyen, franchise alarak sistemli ve karlı bir yatırım yapmak isteyen kişiler franchise aldıkları Pideor’larda iş ve sistem kaygısı çekmeden işlerini yürütebilecekler. Franchise yatırımcılarımızın; hizmet sektöründe çalışmayı sevmesi, açılacak olan restoranın başında durması ve insan ilişkilerini iyi yönetebilmesi yeterli” şeklinde konuşuyor.