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    5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı

    Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
    10 Ağustos 2017 - 11:42Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 11:42

    Konya merkezli 4 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda aralarında kadınların da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve arabalarında yapılan aramalarda 125 kilo esrar ele geçirildi.

    Konya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadale Şube ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. 5 ay süren takip ardından Konya başta olmak üzere Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Bingöl’debu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Yapılan baskınlarda 5’i kadın 25 şüpheli gözaltına alındı. Konya’da yapılan operasyonda dedektör köpek ’Ares’ tarafından şüphelilerin evlerinde ve arabalarında yapılan aramalarda 125 kilo esrar ele geçirildi. Bir eve yapılan baskındabahçeye ekili hint keneviri bulundu. Şüphelilerin uyuşturucuyu ev eşyaları içerisine gizlediği ve araçlarda zulalayarak illere soktuğu belirtildi.

    Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Etiketler: konya , operasyon , uyuşturucu
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