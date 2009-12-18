Fotoğraf Sanatı Kurumunun (FSK) düzenlediği ve çeşitli üniversitelerden fotoğraf eğitmenleri, eleştirmenleri ve sanat insanlarının yer alacağı "5. Ankara Fotoğraf Günleri"nin bu yılki teması "yüzleşme" olacak. Etkinlik kapsamında yarın sabah Anıtkabir ziyaret edilerek Atatürk'ün manevi huzuruna çıkılacak.
Fotoğraf alanında 50. yılını dolduran duayen isimlere Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde yarın akşam düzenlenecek törenle "Fotoğrafta 50. Yıl Onur Heykelciği" takdim edilecek.
Halim Kulaksız, Alyat Burç, Ergin Minikser, Gökşin Sipahioğlu, Gültekin Çizgen, Güneş Karabuda, İbrahim Zaman, İsa Çelik, Lütfi Özkök, Hüseyin Tanboğa, Reha Günay, Prof. Sabit Kalfagil ve Şakir Eczacıbaşı, törende onur heykelciği alacak.
Anadolu Ajansı'nın ödüllü fotoğraflarından oluşan sergi, yarın izlenime sunulacak.
Ali Fuat Altın'ın "Odun Kömürcüleri", Ali İhsan Ökten'in "Gökyüzünde Çalışanlar", Amer Kapetanoviç'in "Twice Christmas", Birgül ve Değer Erken'in "Suya Karışan Su Perisi: Allianoi", Feridun Çelikmen'in "Kaybolan Kuzey", Fikret Özkaplan'ın "Dikkat Hayvan Çıkabilir!", FSK üyelerinin "Çamlıdere", "Doğa ve Doğayla Yüzleşme" ve "Kentle Yüzleşme", "Fotoğrafta 50 Yıl", İmre Szabo'nun "Black and White", Kemal Gök'ün "Marmara Depremi", Mehmet Dağ ile Engin Yavaş'ın "Dalmak Özgürlüktür", KASK'ın "Yüzleşme", Selda Salman Acar'ın "Doğaya Karşı Kentleşme" ve Veysel Günay'ın "1970'ler Anadolu'sunda Harman Yeri" adlı sergileri de etkinlik kapsamında fotoğraf severlerle buluşacak.
Fotoğraf maratonu
Etkinlik kapsamında, Alyat Burç, Fikret Özkaplan, İbrahim Zaman, İsa Çelik, Reha Günay ve Sabit Kalfagil, yarın düzenlenecek yayın imza gününün konukları olacak. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü, "Images" adlı gösterisiyle etkinliğe renk katacak.
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinin ev sahipliği yapacağı etkinlikte, 9 gün boyunca 15 sergi, 25 fotoğraf gösterisi, 4 söyleşi, 2 panel, yayın imza günleri, foto maraton etkinlikleri gerçekleştirilecek. "5. Ankara Fotoğraf Günleri", 26 Aralık'ta sona erecek