5-2 biten maçta Tuğçe kazandı

HESSEN Karması’yla oynanan ve Türk Milli Takımının 5-2 galip ayrıldığı Gelnhausen’deki karşılaşmayı, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Hessen Eyalet Hükümet Sözcüsü Michael Busser, Hessen milletvekilleri Turgut Yüksel (SPD) ve İsmail Tipi (CDU) de izlededi. Tuğçe Albayrak Derneği Başkanı Bernd Barutta, şiddeti önleyici çalışmaların devam edeceğini belirtti.





ADINI YAŞATMAK BİZİM İÇİN BORÇ

Derneği çok önemsediğini belirten Başkonsolos Burak Karartı ise yaptığı konuşmada şunları söyleri: “Cesaretiyle simge olan Tuğçe, her türlü riske karşı yanlışlığın, zorbalığın, kaba gücün karşısında doğru, haklı, korunmaya muhtaç olanı savunmak gerektiğini anımsattı. Onun adını yaşatmak biz geride kalan sevenlerine bir borçtur. Tuğçe sadece yardıma, savunmaya muhtaç insanların yanında olarak biz ders vermemiş, aynı zamanda ebediyete intikal ederken de canlara can katmıştır. O, her dinden, her ulustan insanın, insanlığın ortak değerleri etrafında tekrar birleşmelerine de vesile olmuştur. Dileğimiz, yapılan çalışmalarla başta kadına şiddet olmak üzere, her türlü şiddetin engellenmesi, korunmaya muhtaç insanlara yardım elinin uzatılması, haksızlıklara karşı cesaretle karşı koyabilmek için teşvik edilmesidir.”





BİZİ DERİNDEN ETKİLEDİ

Başbakan Volker Bouffier ile Tuğçe’nin cenazesinde bulunduklarını belirten Hessen Eyalet Sözcüsü Michael Busser ise şöyle dedi: “Bizi çok etkiledi. Bildiğimiz törenlerden çok farklıydı. Bunun bir sembol değeri oldunu biliyoruz. Tuğçe, başkalarının yüzünü çevirdiği şiddet olayında küçük kızlar için koştu. Toplumsal yaşamda bunun adına cesaret denir. Toplumumuzda ne yazık ki az görülüyor. Olaydan sonra her kesim farklı şeyler söyledi. Sonuçta bizi derinden etkileyen, şiddete karşı durması oldu. Herkes kendine, ‘Ben de bu şekilde davranır mıydım?’ diye sordu. Bunu yapmak zor bir şey. Şiddete karşı durmak bizi sevindirir.”

Tuğçe’nin babası Ali Albayrak da kızını anmak ve adını yaşatmak için etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi. Tuğçe adına vakıf kurmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Ali Albayrak, “Kızım adına düzenlenen bu etkinlikler bizleri mutlu etmiyor. Ancak onun adını yaşatmak için etkinlikler yapılmalı” dedi.





TÜRKİYE BASKIN OYNADI

Eski Fenerbahçeli Sercan Görgülü’nün teknik direktörlüğünü yaptığı Türkiye Futsal Milli Takımı’nda kaleciler Serkan, Mikail ve Recep ile Bünyamin, Burak Uğurlu, Serhat Çiçek (Kaptan), Burak Özdemir, Yiğitcan, Muhammet Altunay, Onur, Umur ve Can yer aldı. Hessen’in kalesini koruyan Doğuş Albayrak, ilk dakikalarda muhteşem kurtarışlarla Türkiye’nin golüne izin vermedi. Türkiye’nin baskın oynadığı karşılaşmada Hessen, Georgi Antoniev ile 1-0 öne geçti. Bir dakika sonra Türkiye’nin soldan başlattığı atakta Muhammet skoru eşitledi. Onur ise 17 dakikada da Türkiye’nin ikinci golünü attı.

İkinci yarı etkisini artıran Türkiye, Serhat, Muhammet ve Yiğit ile skoru 5-1 yaptı. Hessen’in ikinci golü son dakikada Egzon’dan geldi. 5-2 biten karşılaşmanın ardından futbolcular salonu dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı.





TÜRKİYE’DE LİGİ HENÜZ YOK

Türkiye’de henüz futsal ligi olmadığını belirten teknik direktör Sercan Görgülü, “Bu bir dostluk maçıydı. Hafta sonunda da Almanya Futbol Federasyonu’nun davet ettiği turnuvaya katılacağız. Türkiye’de hemen hemen 10 yıldır milli takım var. Henüz oturmuş bir ligimiz yok. Turnuvalar şeklinde oynuyoruz. Ümit ediyoruz ki, kısa zamanda elit bir ligimiz olur, biz de oralardan oyuncularımızı seçeriz, milli takım da Avrupa’da ses getirecek bir düzeye gelir” diye konuştu.

Karşılaşma öncesinde yapılan açık artırmada milletvekili İsmail Tipi, Alman Milli Takımı oyuncularının imzalarının bulunduğu formayı 300 euroya, işadamı Zeki Akcan da Cenk Tosun’un milli formasını 500 euroya satın aldı.