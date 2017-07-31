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5.1 milyon memur ve emeklinin gözü Ankara'da

ANKARA
31 Temmuz 2017 - 21:00Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 21:00

Memur ve memur emeklilerin 2018 ve 2019 yılı zam oranlarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri, bugün yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun başkanlığında başlayacak. Memur-Sen, üç alternatifli teklifte bulunurken, görüşmelerden 15 gün içinde sonuç alınamaması durumunda hakem heyetinin kararı geçerli olacak.

YAKLAŞIK 3 milyon 200 bin memur ile 1 milyon 900 bin memur emeklisinin, 2018 ve 2019 yılı zam oranlarını belirleyecek olan toplu sözleşme görüşmeleri, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun başkanlığında başlayacak. 4. kez yapılacak olan toplu sözleşme görüşmelerinde 15 gün içinde bir sonuç alınamaması durumunda, hakem heyetinin alacağı karar geçerli olacak.

HELAL GIDA SERTİFİKASI
Görüşmeler için 11 hizmet kolunda yetkili konfederasyon Memur-Sen, üç alternatifli teklifte bulundu. İlk teklifte, 2018’in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019’un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam öngörülüyor. İkinci teklifte, 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam talep ediliyor.

1 Ocak 2019’dan geçerli olmak üzere de taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam isteniyor. Üçüncü teklif ise 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam ile 2019 için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam talebini içeriyor. Memur-Sen’in masaya getireceği teklifler arasında dini bayram ikramiyesi olarak bin 915 lira ödenmesi, 4 bin 878 lira tutarında evlenme yardımı ödeneğin verilmesi, kılık-kıyafet sınırlamasının sona ermesi, kamu yemek hizmeti alımlarında helal gıda sertifikası aranması da bulunuyor.
5.1 milyon memur ve emeklinin gözü Ankarada

ADİL ATAMA SİSTEMİ
Masaya oturacak diğer bir konfederasyon olan Türkiye Kamu-Sen de, 2018’de seyyanen net 150 lira, yüzde 10+10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3’lük zam, 2019’da seyyanen net 150 lira ve yüzde 8+8 artış ile yüzde 3 oranında ekonomik büyüme ve refah payı artışı teklifinde bulunuyor. Türkiye Kamu-Sen’in teklifinde, mülakata bağlı atamalara son verilerek adil bir atama ve görevde yükselme sistemi getirilmesi de yer alıyor.

En düşük maaş 3.500 TL olsun

KESK en düşük kamu çalışanı maaşının kira, yakıt, çocuk ve aile yardımı hariç 3 bin 450 liraya çıkarılmasını talep ediyor. KESK’in talepleri arasında performans çalışmalarının sonlandırılması, kira yardımı olarak aylık 427 TL ödenmesi, en az 50 çalışanın bulunduğu işyerlerinde ücretsiz kreş ve bakımevlerinin açılması ve tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması da bulunuyor.

Etiketler: Memur ve memur emeklileri , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , Jülide Sarıeroğlu
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