4’ü Alman 8 dev YEKA için yarışacak

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yenilenebilir enerji kaynakları (YEKA) stratejisinin ikinci projesi için, dünyanın en büyük 8 rüzgâr türbini üreticisi teklif verdi. Rüzgâr enerjisinde bin megavatlık kapasite kurulmasını sağlayacak olan ihale, ağustos ayı içinde tamamlanacak. İhaleye teklif veren firmaların küresel rüzgâr pazarının yüzde 90’ını temsil etmesi, projenin uluslararası alanda gördüğü ilginin sonucu olarak görülüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın “Türkiye’yi yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretim üssü haline getireceğiz” diyerek açıkladığı YEKA stratejisinin ikinci projesi için, son tekliflerin alınma süresi dün saat 12.00 itibariyle sona erdi. Türkiye’nin 5 ayrı bölgesinde toplamda bin megavatlık rüzgâr enerjisi kapasitesi kurulması için yapılacak ihaleye, 4 Alman şirketi Türk ortaklarıyla konsorsiyum olarak teklif verdi. Ayrıca, dünyada ilk 10’da yer alan Amerika, Çin ve Danimarka merkezli rüzgâr türbini üreticisi şirketler de Türk ortaklarıyla, tekliflerini sundu.

YERLİLERLE ORTAKLIK

Teklif veren konsorsiyumlar, Vestas (Danimarka)–Enerjisa, General Electric (GE- Amerika)-Fina Enerji, Goldwind (Çin)-Akfen Holding-Beyçelik , Siemens (Almanya)-Türkerler-Kalyon, Enercon(Almanya)-Polat Enerji-Limak Enerji, Nordex (Almanya)-İklim Elektrik Yatırım-MKS Marmara-Zorlu Enerji, MingYang (Çin) -İlk İnşaat, Senvion Rüzgâr Enerjisi Çözümleri (Almanya)-IC İçtaş Enerji olarak sıralandı.

PAZARIN BİR NUMARASI

İhaleye teklif verenlerden Vestas rüzgâr, türbin üretiminde dünyada ilk sırada, GE ikinci, Çin menşeli Goldwind üçüncü sırada yer alıyor. Alman firmalardan Siemens ise dünyanın en büyük dördüncü rüzgâr türbin üreticisi konumunda bulunuyor. Enercon ve Nordex ise beş ve altıncı sırada yer alıyor. Çin’in diğer bir şirketi MingYang da dünyanın en büyük sekizinci, ülkesinin en büyük özel sektör rüzgâr türbin üretim şirketi konumunda bulunuyor. Alman Senvion ise dünyanın en büyük onuncu rüzgâr türbin üretim şirketi olarak sıralanıyor.

Bakan Albayrak’ın “Milli Enerji ve Maden Stratejisi” çerçevesinde açıkladığı YEKA stratejisi, doğrudan teknoloji transferini hedefliyor. Model çerçevesinde, yatırım için belirlenmiş yüksek kapasitede enerji alanları, fabrika kurma, yüzde 65 yerlilik oranında üretim yapma, yüzde 80 yerli mühendis ile Ar-Ge yapma şartları ve alım garantisi sağlanan elektrik fiyatı üzerinden açık eksiltme usulüyle yarışmaya açılıyor.

DEVLERİN TÜRK ŞİRKETLERLE KURDUKLARI KONSORSİYUMLAR

- Vestas (Danimarka) - Enerjisa

- Siemens (Almanya) - Türkerler- Kalyon

- Enercon (Almanya) - Polat Enerji - Limak Enerji

- Nordex (Almanya) - İklim Elektrik Yatırım - MKS Marmara - Zorlu Enerji

- Senvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri (Almanya) - IC İçtaş Enerji

- Goldwind (Çin) - Akfen Holding - Beyçelik

- General Electric (GE- Amerika) - Fina Enerji

- MingYang (Çin) - İlk İnşaat

21 AYDA FABRİKA KURULACAK

YEKA yarışmasıyla, ilk defa teknoloji alanında da yerli üretim sağlanacak. Yarışmanın şartnamesi de buna göre hazırlandı. Buna göre yarışmayı kazanan firma, 100 milyon dolardah fazla yatırımla, fabrika kuracak. Fabrikada en az 2.3 MWe gücünde olmak üzere, ortalama 300 ila 450 adet yerli rüzgar türbini üretilecek. Yerli rüzgar türbinlerinin üretileceği fabrika, tek vardiyada en az yılda 150 adet veya 400 MW rüzgar türbini kapasitesi olacak. Fabrikanın kurulum süresi, sözleşme tarihinden itibaren 21 ay olacak. Fabrikada üretilecek rüzgâr türbinleri için gereken yüzde 65’lik yerlilik oranının karşılanabilmesi için de, ihtiyaç duyulacak olan birçok aksamın yurtiçi kaynaklardan tedarik edilmesi veya yerli olarak imal edilmesi zorunluluğu bulunacak.

TEKLİF VEREN BÜYÜK ÜRETİCİLERİN KAPASİTELERİ