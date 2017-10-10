4’lü koalisyon parlamento onayına sunulacak

SEÇİMLERDE en çok oyu alan Hürriyet ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) Başkanı Mark Rutte, koalisyon anlaşmasını salı günü parlamentonun onayına sunacak. Liberal (VVD), sosyal demokrat (D66), ılımlı (CDA) ve muhafazakar (CU) partilerinden oluşacak hükümetin, zor bir koalisyon olacağı belirtildi. Koalisyon, 13 partili 150 milletvekilli parlamentoda bir oy fazlasıyla kurulacak.

Vergi, hasta ödemeleri, mülteciler için sosyal yardım, savunma ve eğitim harcamaları konusunda anlaşan hükümet ortaklarının anlaşamadığı noktalar da var.

Örneğin; D66, kürtaj ve eşcinsel hakları savunucusu, AB taraftarı. Ayrıca ötanazi haklarının da yalnızca ölümcül hastalıklarla sınırlı kalmamasını, genişletilmesini istiyor. CU ise kürtaja, aynı cinslerin birbirleriyle evlenmelerine ve ötanaziye karşı çıkıyor, Hollanda’nın Euro Bölgesinden çıkmasını istiyor.

‘BİZ İÇERİ, KRİZ DIŞARI’

D66 lideri Alexander Pechtold, yıllar süren tasarrufun ardından yeni hükumetin vatandaşlara düşük vergi kolaylığı sağlayacağını belirterek, “Biz içeri, kriz dışarı. Vergileri düşürüp yatırımları artırabileceğiz” dedi.

Başbakan Mark Rutte, daha önce İslam karşıtı Geert Wilders’ın desteği ve merkez sol parti PvdA ile yaptığı koalisyon hükumetini geçen mart ayındaki seçimlere kadar sürdürmüştü. Hükümet, parlamento tarafından onaylanması durumunda 23 Ekim’de görevine başlayacak.