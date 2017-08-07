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497 bin kişi kredi kartı borçlusu

AA
07 Ağustos 2017 - 15:14Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 15:14

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı yılın ilk yarısında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 497 bin kişi oldu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Haziran 2017 Raporu yayımlandı. Rapora göre, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 712 bin kişi olarak gerçekleşti.

Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin bir kez sayılmasıyla elde edilen veriler dikkate alındığında bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı ocak-haziran döneminde 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 376 bin kişi oldu. 
Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 3 azalarak 497 bin kişi oldu. 

Etiketler: bireysel kredi , Kredi kartı , borç
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