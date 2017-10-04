49 öğretmene Bylock operasyonu: 20 gözaltı

Özgün ve ayrıcalıklı eğitimin 5 olmazsa olmazı
Eğitim sisteminde yenilikçi yaklaşımlar artık çağımızın bir gereği. Klasikleşmiş kalıpları değiştirmek, özgün ve ayrıcalıklı bir eğitim vermek için eğitim sistemine farklı bakmak gerekiyor.
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu talimatıyla FETÖ\PDY terör örgütünün haberleşme programı Bylock kullanıcıları oldukları tespit edilen, Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce görevden uzaklaştırılan 49 öğretmene yönelik İstanbul merkezli 23 ilde operasyon başlattı.
Operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken, diğer kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.