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    49 öğretmene Bylock operasyonu: 20 gözaltı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    04.10.2017 - 09:52 | Son Güncelleme:

    Daha önce görevden uzaklaştırılan 49 öğretmene yönelik İstanbul merkezli 23 ilde operasyon başlatıldı.

    Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu talimatıyla FETÖ\PDY terör örgütünün haberleşme programı Bylock kullanıcıları oldukları tespit edilen, Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce görevden uzaklaştırılan 49 öğretmene yönelik İstanbul merkezli 23 ilde operasyon başlattı.

    Operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken, diğer kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

    Etiketler: ByLock , bylock gözaltısı , fetö operasyonu , FETÖ operasyonu
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