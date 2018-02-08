480 aileye birebir erken çocukluk desteği

İstanbul’a hiç üç yaşındaki bir çocuğun durduğu yerden baktınız mı? Hollanda merkezli, erken çocukluk alanında çalışmalar yürüten Bernard van Leer Vakfı öncülüğünde başlatılan ‘İstanbul95’ projesi bunun için yola çıktı. TESEV, 4 İstanbul İlçe Belediyesi, Boğaziçi ile Kadir Has üniversitelerinin dahil olduğu proje kapsamında, toplamda 480 aileye destek verilecek. Annenin gebeliğinden çocuğun 3 yaşına kadar sosyal uzmanlar, evleri ziyaret ederek, ebeveynlere bilişsel ve fiziksel mentorluk yapacak. Ayrıca Columbia Üniversitesi Mimarlık Fakültesi StudioX Kent Laboratuvarı’nın desteğiyle 4 ilçede 0-3 yaş grubuna uygun oyun parkları inşa edilecek. Tüm proje kapsamında elde edilen veriler değerlendirilerek, bir çevrimiçi harita üzerinden yayınlanacak.

LATİN AMERİKA’DA GÜZEL SONUÇLAR ELDE EDİLDİ

İstanbul’da düzenlenen projenin tanıtım toplantısında konuşan Bernard van Leer Vakfı Program Direktörü Cecilia Vaca Jones; çalışmanın benzerlerinin başta Ekvador olmak üzere, diğer Latin Amerika ülkelerinde de uygulandığını ve çok olumlu sonuçlar elde edildiğini söyledi. Bir dönem Ekvador Sosyal Politikalar Bakanı olarak da görev alan Jones, ”Projenin adı sağlıklı 3 yaşındaki bir çocuğun bakış açısından geliyor. Yani 3 yaşına gelmiş fiziksel açıdan sağlıklı bir çocuğun boyunun 95 santimetre civarında olması gerekiyor. İstanbul95 birkaç ayakta ilerleyen bir proje. 4 ilçede 480 aileye sosyal uzmanlar gidecek ve annenin hamileliğinden çocuğun 3 yaşına geldiği ana kadar, bilişsel ve sosyal gelişim için destek verecek. Öncelikle dezavantajlı bölgelere odaklanılacak. Benzer projelerle, özellikle Ekvador olmak üzere birçok Latin Amerika ülkesinde çok büyük ilerleme kaydedildi” diye konuştu.



500 AİLEYE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ

Projeye akademik destek veren üniversiteler arasında yer alan Boğaziçi Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ise, şunları söyledi:

“0-3 yaş erken çocukluk dönemi, beynin en hızlı geliştiği dönem. Dolayısıyla erken dönemde uygulanan önleyici müdahaleler, özellikle de risk altında olan ailelere yönelik destekleyici programlar önem taşıyor. Annelere duyarlı bakım konusunda bilgi ve beceri kazandırmaya, çocukların gelişim potansiyelini daha iyi desteklemeye yönelik hizmetlere gereksinim bulunuyor. Bu gereksinimi karşılamak için üniversitemizde 0-3 yaş çocuğu olan aileleri destekleyecek bir program geliştirildi. Bu programın en önemli özelliği, ev ziyareti temelli olması. Yani paydaş belediyelerin bu proje için istihdam ettiği ve üniversitemizde 60 saatlik bir eğitimi tamamlamış saha personeli, ailelerin evlerine bizzat giderek programı uygulayacak. İstanbul’da bu programın ilk uygulaması Beyoğlu, Maltepe, Sarıyer ve Sultanbeyli belediyeleri ile bu ilçelerimizde başlayacak. Toplam 37 ev ziyareti gerçekleştirerek, ilk 18 ay boyunca ailelere evlerinde destek verilecek. Yaklaşık olarak 500 aileye bu programla ulaşmayı hedefliyoruz.”



PARKLAR YAZ SONUNDA 4 İLÇEDE AÇILACAK

Columbia Üniversitesi Mimarlık Fakültesi StudioX Kent Laboratuvarı İstanbul Direktörü Selva Gürdoğan ise, oyun parklarının tasarımı için açılacak yarışma sonrasında, 4 ilçede 0-3 yaş grubuna uygun parkların inşa edileceğini söyledi. Oyunun çocukların hayatında en ciddi iş olduğuna dikkat çeken Gürdoğan, ”Çocukken en ciddi işimiz oyun. Peki, kent buna imkan sağlıyor mu? Bu soruyu sormalıyız. Bir mimar ve bir anne olarak projeyi sahipleniyorum. Belediyenin bize göstereceği park alanları içerisinde inşa edilecek parklarla çocuklarımızın güvenle eğlenmesini amaçlıyoruz. Pilot projelerimiz var, tasarım yarışmasının ardından yaz sonunda açılışları yapmak istiyoruz” diye konuştu.

VERİLER YOL GÖSTERİCİ OLACAK

TESEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aydın Uğur, çalışmanın kurumların bir arada, birbirlerinin önüne geçmeden nasıl bir proje üzerinde başarıyla çalışabileceklerine iyi bir örnek olduğunu belirtirken, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın ise proje kapsamında elde edilecek verilerin, doğru adımlar atmak için yol gösterici olacağını dile getirdi.