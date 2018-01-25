48 yıl sonra yeniden doğuyor: Sadece 999  adet üretilecek

SV Coupe isimli otomobil ‘Land Rover Special Vehicle Operations’ tarafından elde sadece 999 adet üretilecek ve bu yılın sonunda satışa sunulacak. ‘Dünyanın ilk tam boyutlu lüks SUV Coupe’si’ olarak lanse edilen otomobil, Land Rover’ın en pahalı modeli olacak.

Baştan çıkarıcı gövde tasarımının yanı sıra son derece şık bir iç mekana sahip olacağı açıklanan Range Rover SV Coupe’nin yayınlanan ilk resmi fotoğrafları otomobilin deri döşemelere, ahşap trime ve gövde boyunca uzanan bir merkez konsola sahip lüks iç kabinine sahip olduğunu ortaya koyuyor.







575 beygirlik 5 litre V8 motora sahip olması beklenen aracın fiyatı şu an en pahalı olan Range Rover SVAutobiography’nin üstünde olacak. Şirket sözcüsü de zaten, “Şu ana kadar üretilen en pahalı Range Rover olacak” açıklamasını yaptı. Şimdi gözler Mart ayındaki Cenevre fuarına çevrilmiş durumda...