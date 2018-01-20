48 saatte oyun geliştirecekler

Oyun geliştirme organizasyonu Global Game Jam (GGJ) İzmir ayağı olan GGJ Ege, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ev sahipliğinde yazılımcıları, tasarımcıları ve bilgisayar dünyasını bir araya getirecek. 2012 yılından bu yana İEÜ bünyesinde yapılan etkinlikte, bu yıl 200 katılımcı 48 saat içerisinde oyunlar geliştirecek. Uzman yazılımcılar da katılımcılara destek verecek. İEÜ Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı ve GGJ Ege 2018 Etkinlik Komitesi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gazihan Alankuş koordinatörlüğünde İEÜ Oyun Geliştirme Takımı organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlik, 26-28 Ocak arasında İEÜ Konferans Salonu’nda dünya geneliyle eş zamanlı yapılacak.

Yrd. Doç. Dr. Alankuş, katılımcıların takımlar halinde çalışacağını, 48 saat boyunca bilgisayar oyunu geliştirmek için zamanla, uykusuzlukla yarışacağını belirtti. Etkinliğin öğrenci, akademisyen, amatör ve profesyonellere açık olduğunu aktaran Yrd. Doç. Dr. Alankuş, "Etkinlikte katılımcılarımız 48 saat boyunca çok az uyuyarak, bilgisayar oyunları ortaya çıkartıyor. Bu yıl 7’ncisini gerçekleştireceğimiz etkinlikte, oyun sektörü yeni oyunlar kazanacak. Katılımcılar da ekip olma bilinciyle hareket edecek. Gruplar birbirleriyle tanışırken, profesyonellerle bağlantı kurma olanağı yakalayacak" dedi.

Etkinliğin 2009 yılında Uluslararası Oyun Geliştiricileri Derneği (IGDA) tarafından başlatıldığını, İEÜ’nün Ege ayağına 2012 yılından bu yana ev sahipliği yaptığını belirten Yrd. Doç. Dr. Alankuş, geçen yıl 95 ülkede, 700 merkezde 36 binin üzerindeki katılımcının 7 bin üzerinde oyun geliştirdiğini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Alankuş, "Ülkemizde bu sektör emekleme aşamasında. Ancak bu alanla ilgilenenlerin birbirini tanıması ve birlikte projeler geliştirmesi adına çok önemli bir etkinlik. Yazılımcılar, bilgisayar mühendisleri, tasarımcılar, öğrenciler bu etkinlikte sosyalleşme olanağı buluyor. Üniversitemiz bünyesinde lisans düzeyinde 'Bilgisayar Oyunu Geliştirme’ eğitimi veriyoruz. Sektöre profesyoneller yetiştiriyoruz. Ülkemizdeki birçok oyun firmasında mezunlarımız çalışıyor" diye konuştu.